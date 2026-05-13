Varsó diplomáciai jegyzékben kért információt a Budapestről az Egyesült Államokba menekülő volt igazságügyi miniszterről

A varsói külügyminisztérium jegyzéket intézett a magyar félhez, amelyben a Magyarországra menekült Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter kiutazásáról szóló információt kértek - közölte szerdán Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő.

A jegyzékben a lengyel diplomácia annak kapcsán fordult a magyar partnereihez, hogy a tavaly decemberben Magyarországon politikai menedékjogban részesült Ziobro jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik. A varsói külügy arról kért tájékoztatást, hogy a politikus rendelkezett-e olyan magyar úti okmánnyal, amely lehetővé tette számára, hogy elhagyja Magyarországot, és belépjen az Egyesült Államokba.

Az új magyar kormány még a beiktatása előtt úgy nyilatkozott, hogy Zbigniew Ziobro, valamint szintén a magyarországi menedékjogban részesített Marcin Romanowski volt igazságügyiminiszter-helyettes esetében sem engedi meg, hogy Magyarországban védelmet kapjanak. A varsói külügyminisztérium már kedden az Egyesült Államok varsói nagykövetségének továbbított jegyzékben Ziobro amerikai tartózkodásának jogi alapja iránt érdeklődött.

Az előző lengyel kormány által létrehozott Igazságosság Alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított Zbigniew Ziobro lengyelországi körözését februárban rendelték el. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban európai elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, az ügyben azonban eddig még nem született döntés.