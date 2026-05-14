A Corvinus vezetése is átalakítaná az egyetemet, közzé is tették a vitaanyagukat

Miután a Corvinus oktatói kiáltványban jelezték, hogy elegük van az alapítványi fenntartásból, és új alapokra helyeznék a szenátus működését is, az egyetem vezetése is lépett a nyilvánosság felé. Azt közölve, hogy ők is reformálnának, amihez vitaanyagot készítettek, amit ezen a linken nyilvánosan elérhetővé tettek.

Elmondásuk szerint olyan működési modellt keresnek, ami „európai normákhoz illeszkedő, egyszerre biztosítja az akadémiai autonómia garanciáit, az egyetem nemzetközi versenyképességét és pénzügyi stabilitását.” A közleményük szerint az elképzeléseikről egyeztetést folytatnak „az oktatói-kutatói közösséggel, a szolgáltató területekkel, az intézetvezetőkkel, a Szenátussal, a Professzori Testülettel, a munkatársi érdekképviseletekkel, valamint a hallgatói és doktorandusz önkormányzat képviselőivel.” A következő hetekben több egyeztető fórumot terveznek tartani.

Az általuk javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület venné át. A testület négy, egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, három üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. „A testület összetételében mindkét nem legalább 25 százalékos arányban képviseltetné magát.” - írja az anyag. Vagyis egy nő vagy férfi mindenképp bekerülne.

„A javasolt modellben minden akadémiai ügy kizárólag a Szenátus hatáskörébe tartozna, amelyet jogszabályi garanciáknak kellene biztosítaniuk. A napi operatív működés a rektor és a Vezetői Bizottság hatáskörében maradna, összhangban a Corvinus jelenlegi gyakorlatával.”

- írja a közlemény.