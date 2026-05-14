A gyanú szerint viszonya volt egy 48 éves tanárnak a 15 éves diákjával

Gyermekpornográfia és szexuális visszaélés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy békéscsabai középiskola nevelőtanára ellen – írja a Magyar Narancs. Az információt a rendőrség és az iskola is megerősítette. A gyanú szerint a Békéscsabai Szakképzési Centrumhoz tartozó Nemes Tihamér Technikum és Kollégium 48 éves tanára került intim kapcsolatba egy 15 éves diáklánnyal.

Ez úgy derült ki, hogy a lány mindent elmesélt az édesapjának, aki feljelentést tett a rendőrségen. A férfi informatikai eszközeit lefoglalták, így találták meg rajta az érintetten kívül más fiatalkorú lányok intim képeit. Ők az ország más részein laknak.

A tanárt először letartóztatták, majd szabadlábra helyezték, és elrendelték a bűnügyi felügyeletét.

A lap úgy tudja, az ügyben korábban érkezett az iskolához egy névtelen levél, de akkor nem történt érdemi intézkedés. A szakképzési centrum főigazgatója, Mucsi Balázs közölte, a nevelőtanárt azonnali hatállyal felfüggesztették a munkavégzés alól a büntetőeljárás befejezéséig, ami azt is jelenti, hogy a szakképzési centrum egyetlen épületébe sem léphet be.