A rendszer, ami ott se volt

POLITIKA

  • Egyre több fideszes nyilatkozik arról, hogy szerinte mi volt rossz az elmúlt évek kormányzásában.
  • Vannak, akik egymásnak ugrottak, egymásnak üzengetnek, mások általánosságban emlegetnek hibákat.
  • A legfelsőbb szintű felelősöket azonban senki nem nevezi meg. Névtelen fideszes nyomásgyakorlók, rossz kampány, elhibázott működés, luxizó kullancsréteg volt csak.
  • Senki nem meri kimondani, hogy kik építették ki a rendszert, és hogy a NER egészéből nem kértek a választók.

„A demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartóoszlopai” – ez áll abban a 2010-ben elfogadott parlamenti politikai nyilatkozatban, amiben a választás eredményére hivatkozva kinyilvánította a Nemzeti Együttműködés Rendszerének, azaz a NER felépítését.

Tizenhat évvel később, a Tisza Párt elsöprő győzelmét követően az új miniszter és leendő kormánytagjai első hivatalos megszólalásaikban a NER által okozott társadalmi, politikai és gazdasági károkat sorolják – ki-ki a maga szakterületén. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében például azt mondta: „Ha túl leszünk a szembenézésen és az igazságtételen, akkor megbékélésre van szükség. Csakhogy nyílt, vérző sebű áldozatoktól nehéz kérni a megbékélés munkáját, márpedig az előző két évtized áldozatainak sora hosszú.”

Fotó: Bankó Gábor

A Fidesz-KDNP részéről Rétvári Bence bosszúbeszédként, a kampány folytatásaként értékelte Magyar mondatait, önreflexiónak nyoma sincs a volt államtitkárnál. Az utóbbi hetek – de részben már a választás előtti hónapok is – összességében is arról szóltak, hogy a NER építői, kisebb-nagyobb szereplői, már-már az egész rendszer igyekszik úgy tenni, mintha fogalma se lett volna a Tisza által hirdetett politikai valóságról.

Látták, hogy baj van, próbáltak szólni, nem ment át

A fideszes bűnbakkeresés a választás utáni hetekben nem nagyon ugrotta meg a hülye fiatalokra, a luxizókra, illetve a sátánra való mutogatás szintjét, de azért akadtak néhányan a Fidesz polgárinak, emberarcúnak tartott oldaláról, akik felvetették, hogy az egész rendszerrel, neadjisten Orbán Viktorral működésével is lehet valami baj – az elmúlt napokban pedig mintha valamiféle szerveződés kezdene formát ölteni a nyilvánosságban.

POLITIKA belpolitika balásy gyula fidesz-kdnp rétvári bence nemzeti együttműködés rendszere Menczer Tamás politika bencsik andrás magyar péter Tisza Párt cser-palkovics andrás rendszerszintű korrupció orbán viktor gazdaság Ferencz Orsolya
Kapcsolódó cikkek

Nem vizsgálja a Médiatanács az MTVA-tól kiszivárgott hangfelvételek ügyét

Alaposan körüljárták a kérdést, és arra jutottak, hogy nincs joguk eljárni az ügyben.

Boros Juli
POLITIKA

Orbán Balázs: Mindig láttunk egy ösvényt, ami a győzelembe vezet

A Fidesz kampányfőnöke először szólalt meg a kétharmados vereség óta: szerinte ha mélyebben elemzik a kutatásokat, felismerhették volna a vereség lehetőségét, és akkor más stratégiát választanak.

Benics Márk
POLITIKA

A magyarok kétharmada bíróság elé állíttatná Orbánt a Medián felmérése szerint

A biztos szavazók között már 70:23 a Tisza előnye a Fidesszel szemben

Haász János
belföld

Keresi a bűnbakokat a Fidesz és holdudvara: Sátán, elhízás, nemzeti hübrisz és telónyomkodó fiatalok

A luxizás is baj, de hogy pontosan ki luxizik, arról nem beszélnek. Volt, aki Bayer Zsoltot hibáztatta, de Orbán Viktorhoz szinte senki sem mert nyúlni.

Bódog Bálint
belföld

Bencsik András Menczer Tamásnak: Ott kezdődik a gyógyulás folyamata, hogy te is szembenézel a saját szemétségeiddel, disznóságoddal, brutalitásoddal

A Demokrata főszerkesztője szerint a fideszes médiastruktúra máig nem hajlandó szembenézni a saját bűneivel és hibáival.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Leggazdagabb magyarok: kegyencek és kegyvesztettek toplistái Mészáros Lőrinccel, akinek 284 400 százalékkal nőtt a vagyona Orbán rendszerében

Négyen szerepeltek a leggazdagabb magyarok 10-es toplistáján 2010-ben is és tavaly is. Mészáros még a 100-as listára is csak 2014-ben került, a NER-ben ép ésszel felfoghatatlan tempóban nőtt a vagyona.

Haász János
gazdaság

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester: A múlt héten volt egy találkozó Navracsics Tiborral és másokkal

Állítja, személyesen beszélt arról Orbán Viktorral, hogy bár a személye fontos a közösség számára, „van egy része az országnak, amely elsősorban miatta utasítja el a Fidesz politikáját”.

Bódog Bálint
belföld

Orbán Viktornak a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja a második igeforrás, amit minden nap megnéz

„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Király Nóra szerint Orbánnak nem Dopemannel kellene értékelnie a kialakult helyzetet, és ebben a fideszes közösség egyetért vele

„Sokan gondoljuk úgy, hogy nem a Doperanos, az igazi Dopeman TV lesz a Fidesz-beli megújulásunk alapja” – írja a párt politikusa a Facebookon.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Megkezdődött a Fideszben az Orbán Viktor-mentő hadművelet

Nem tudni, sikerrel jár-e, de a lelépő miniszterelnök hozzálátott megmaradt hatalma körbekerítéséhez. A stábban Orbán Balázsra mutogatnak és a kampányfőnök lemondását várják.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Ferencz Orsolya kivágná a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket

Amire nincs szükség, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái – mondta a miniszteri biztos.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Lázár tisztázta, amikor arról beszélt, hogy elege van a luxizásból és a repülőzésből, arra gondolt, amit Mészáros szombaton csinált

Mészáros hétfőn azon értetlenkedett, miért lepődik meg mindenki azon folyamatosan, hogy ő milliárdos, és ennek megfelelő színvonalon él.

Windisch Judit
POLITIKA
Videó

Éjfekete Lamborghinivel gurult be mellénk az ember, aki rommá kereste magát a propagandával

Egy autóverseny előtt tudunk beszélni az állami hirdetéseket gyártó Balásy Gyulával, aki csak azért nem a Ferrarijával indult, mert az épp elromlott.

Kiss Bence, Németh Dániel, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Szijjártó Péter nem számít katonai behívóra, mert 48 évesen már nem alkalmas arra, hogy harcoljon a fronton

A bukott külügyminiszter több mint 3 órás interjút adott a Telexnek, ebben sértőnek minősítette a feltételezést, hogy bármi is kiderülhet a magyar–orosz kapcsolatokról a tárcája átadása során, ami terhelő lenne rá vagy a miniszterelnökre nézve.

Bódog Bálint
POLITIKA

Az első bánatfeldolgozó fideszes rendezvényen már Huth Gergelyt kiáltották ki a legnagyobb magyar hazafinak

Itt az örömfoci ideje – lepte meg a hatalmas bukás után az 50-80 fős közönséget az egyik szónok a Vértanúk terén, majd Nagy Feró közölte, hogy ő nem akar tovább kussolni.

Haszán Zoltán, Szily László, Windisch Judit, Bankó Gábor
POLITIKA

Balásy Gyula a Kontrollnak: Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére

A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.

Német Szilvi
Média

Orbán: A luxizás szerepet játszott a választási eredményben, ennek a folytatása öngyilkosság lenne

A vereség után először szólalt meg a leköszönő miniszterelnök. Azt mondja, fájdalmat érez és ürességet.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

MNB-ügy: 5+1 budapesti épületen mutatjuk be, hogyan bűvészkedték a közpénzt magánvagyonná

Amikor 2021 nyarán mindenki a covid miatti lezárások feloldásának örült, Száraz István és köre mással volt elfoglalva.

Székely Sarolta
gazdaság

Belharc: Ferencz Orsolya örülne, ha Lázárnak sem lennének pártpolitikai ambíciói

Hosszú és mozgalmas lesz a tisztújításig hátralévő hónap a Fideszben.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Bencsik András: A Fideszben valakik valamiért úgy gondolták, hogy a magyar dolgozó nép olyan buta, mint egy pár rendőrcsizma

Bencsik meghirdette a jobboldali sajtó öntudatra ébredését is.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Király Nóra Orbánról: Nagyon hiányoltam a lemondást már vasárnap este, és hiányolom azóta is

A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje arról is beszélt, hogy nem tehette közzé nyilvános Facebook-oldalán a Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett botrányos kijelentéséről szóló írását.

Mészáros Juli
POLITIKA

Menczer Tamás: Balásy Gyula miatt vesztettünk

„Egy remek kollégám mondta ma nekem: »Tamás, milyen emberek voltak körülöttünk?!«” – írja a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Herczeg Márk
választás
Videó

A megvalósult magyar álom: A Matolcsy-crew felemelkedése

Számos gazdasági csodának lehettünk tanúi az elmúlt 12 évben, de talán egy sem volt olyan extrém, olyan merész, olyan hivalkodó, mint a jegybankelnök fiának és barátainak mesés meggazdagodása.

Kiss Bence, plankog, Németh Dániel, Ács Dániel, Botos Tamás
video