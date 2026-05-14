A tiszások egy része sem rúgná ki Sulyok Tamást

A választók 60 százaléka szerint Sulyok Tamásnak le kellene mondania - derült ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, amit május 9-13 között végeztek.

A pártpreferenciák szerint nagyon nagy a különbség: a tiszások 87 százaléka van ezen a véleményen, a fideszesek 86 százaléka viszont az ellenkezőjét akarja. A pártnélküliek vagy más pártot támogatók megosztottak, 21 százalék szerint kellene távoznia az államfőnek, 57 százalék szerint nem. A többiek nem tudják.

Fotó: Bankó Gábor

Azokat, akik a lemondás mellett voltak, megkérdezték arról is, következő lépésként támogatnák-e Sulyok eltávolítását. Ennek a körnek a 78 százaléka támogatná, ha megfosztanák az államfőt a hivatalától, 12 százalék ellenezné azt, 10 százalék nem mondott véleményt.

A 21 Kutatóközpont szerint a két kérdés egyvelege adja a legizgalmasabb számokat:

Fotó: 21 Kutatóközpont

A kutatásukból egyébként az is kiderült, villámgyorsan erodálódott az Orbán-kormány propagandája arról, hogy a Tisza háborúba vinné az országot. Ezt már a fideszesek 56 százaléka sem gondolja.

A teljes népesség 7 százaléka viszont még mindig ezt hiszi, bár a választás előtt 23 százalék volt ez az arány.