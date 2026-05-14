Az Egyesült Arab Emírségek vezetői letagadták, hogy Netanjahu titokban náluk járt volna

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az Irán elleni izraeli–amerikai háború idején titokban az Egyesült Arab Emírségekbe látogatott – közölte szerdán a hivatala. Az Egyesült Arab Emírségek később tagadta, hogy bármiféle titkos látogatás történt volna.

Az izraeli közlemény szerint Netanjahu találkozott Mohamed bin Zájed Ál Nahján emírségi elnökkel egy olyan megbeszélésen, ami „történelmi áttörést hozott Izrael és az Egyesült Arab Emírségek kapcsolatában”. Az öböl menti ország 2020-ban normalizálta kapcsolatait Izraellel. Az emírségek hivatalos hírügynöksége, a WAM később közleményben cáfolta a Netanjahu-látogatásról „keringő híreket”. A WAM szerint az ország Izraellel fenntartott kapcsolatai „nyilvánosak, és a jól ismert, hivatalosan bejelentett Ábrahám-egyezmények keretében zajlanak, nem pedig átláthatatlan vagy nem hivatalos megállapodások alapján”. Az emírségi közlemény azt is tagadta, hogy izraeli katonai delegáció érkezett volna az országba.

Izrael bejelentése egy nappal azután érkezett, hogy Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete nyilvánosságra hozta, hogy Izrael Vaskupola légvédelmi rendszereket és az azok működtetéséhez szükséges személyzetet küldött az Egyesült Arab Emírségekbe. Az Emírségeket a tavalyi tűzszünet után is érték iráni rakéta- és dróntámadások. Az ország igyekszik azt üzenni az aggódó befektetőknek, hogy továbbra is nyitott az üzletre és biztonságos hely. A Wall Street Journal korábban arról írt, hogy David Barnea, a Moszad vezetője a háború idején legalább kétszer titokban az Emírségekbe látogatott, hogy az emirátusi tisztviselőkkel egyeztessen a konfliktusról. A lap arab tisztviselőkre és egy másik, az ügyet ismerő forrásra hivatkozott.

Az emírségek hivatalos hírügynöksége múlt héten arról számolt be, hogy Netanjahu azok között a vezetők között volt, akik telefonon beszéltek az emírségi elnökkel, elítélték az iráni támadásokat, és szolidaritásukat fejezték ki az öböl menti államszövetséggel. Ez ritka nyilvános elismerése volt a közvetlen kapcsolattartásnak azok között az országok között, amelyek a 2020-as Ábrahám-egyezmények keretében normalizálták kapcsolataikat, és az iráni háború alatt tovább erősítették együttműködésüket. (NPR/Haaretz)