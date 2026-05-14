Az energetikai miniszter első rendelete 575 millió liternyi üzemanyag-tartalékot szabadított fel

Csütörtök este megjelent a mai második Magyar Közlöny, benne egyetlen jogszabály: a gazdasági és energetikai miniszter rendelete a biztonsági kőolajtermék készletek felhasználásáról. A zavartalan hazai üzemanyag-ellátás érdekében meghozott miniszteri döntés arra kötelezi a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget, hogy a biztonsági kőolajtermék készletekből 150 millió liter 95-ös benzint és 425 millió liter motorikus gázolajat szabadítson fel.

A felszabadított készletek június 30-ig állnak rendelkezésre, azokhoz az üzemanyagok szabadforgalomba bocsátásához engedéllyel rendelkezők – vagyis a bejegyzett, feljogosított, jövedéki engedélyes kereskedők és adóraktár-engedélyesek – elsőbbségi hozzáférésre jogosultak. A felszabadított készletek csak védett áras tankolásra értékesíthetők.

A rendelet előírása szerint a felszabadított készletből a jövedéki adó, általános forgalmi adó és a biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ár: 270,25 forint/liter a benzin, 300,48 forint/liter a gázolaj esetében. A jogszabály azt is rögzíti, hogy „tag viszonteladó partner részére történő értékesítés esetén 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetén legfeljebb 286 Ft/liter és motorikus gázolaj esetén 315 Ft/liter nettó, jövedéki adó, általános forgalmi adó és a Kt. szerinti tagi hozzájárulás nélküli árat alkalmazhat.”

A felszabadított készleteket a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a jogszabály értelmében jövő június 30-ig fogja visszapótolni. A szövetség egyébként éppen csütörtökön tette közzé, hogy a márciusi mélypont után áprilisban enyhén nőttek a tartalékok, de még így is messze elmaradnak a korábban évekig megszokott szinttől.