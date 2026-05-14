Az Orbán-kormány hagyatéka: egy eladósodott és szegény ország

Az Orbán-kormány 16 év után elbúcsúzik a hatalomtól, véget ért a NER, a nepotizmus, az ad hoc döntések és az olykor átgondolatlan intézkedések sora. Mondjuk abban egyelőre még csak reménykedni lehet, hogy mindez valóban véget ért, és idővel nem köszönnek vissza. Stadionok nőttek ki a földből, majd akkugyárak, az orosz energiahordozókon kívül pedig nehezen létezett más Orbánék szemében. Aztán búcsúajándékként még az államkasszát is gyakorlatilag teljesen kiürítették: az éves hiány 91 százalékát sikerült április végére összehozni.
Ezen a ponton mégis érdemes megállni egy pillanatra, és egyfajta látlelet formájában rögzíteni, mit is örököl a Tisza-kormány. A lista nem teljes, a gyűjtésben olyan átfogóbb adatokat és területeket igyekeztem kilistázni, amelyek jól mutatják az ország jelenlegi állapotát.
A repülőrajtból csupán 0,3 százalékos éves növekedés lett, ami jócskán elmaradt a kormányzati várakozásoktól és az előző évitől is. Az ipar rettenetes állapotban van. A ma közölt GDP-adat azt jelenti, hogy 2025 végére sikerült a magyar gazdaságnak visszatérnie a 2022 végi szintre.
Április végéig az egész évre tervezett deficit 91 százalékát hozta össze Orbán és Nagy Márton kettőse. A kassza gyakorlatilag kiürült, az eddigi legnagyobbnál is 1000 milliárddal nagyobb lett most a hiány.
Bulgáriával holtversenyben. 2010-ben még öt, az EU-csatlakozás utáni első teljes évben, 2005-ben még nyolc országot előztünk meg.
A GDP az év első negyedévében 1,7 százalékkal tudott növekedni, amire 2022 harmadik negyedéve nem volt példa. A növekedés beindulását folyton csak váró Nagy Márton elégedetten csettintene egy jó nagyot az adat láttán.