Dubaji stílusú férfiklubok és az első kormányülés

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb, érdekesebb cikkeivel, híreivel. Sokféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.
Megvolt az új kormány első kormányülése, ezúttal Ópusztaszeren, Magyar Péter az ülést megszakítva tartott sajtótájékoztatót, és kiderült többek között, hogy ha kell, alaptörvény-módosítással távolítják el Sulyok Tamást. Magyar itt jelentette be azt is, hogy Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke nemzetbiztonsági tanácsadó lesz, ami után mi arról is kérdeztük, hogy mi garantálja majd, hogy nem használják a szolgálatokat pártpolitikai célokra.
Szerdán heves orosz dróntámadások érték Kárpátalját, robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron is. Válaszul az új magyar külügyminiszter mára berendelte az orosz nagykövetet, de a támadást ezúttal már határozottan elítélte a fideszes Gulyás Gergely is, sőt, most Sulyok Tamás sem szedte ki utólag az orosz szót a vonatkozó posztjából. Írtunk arról is tegnap, hogy Varsó diplomáciai jegyzékben kért információt a Budapestről az Egyesült Államokba menekülő volt igazságügyi miniszterről, valamint hogy Ukrajna a magyar érdekeket teljes mértékben figyelembe vevő intézkedési tervet dolgozott ki a kisebbségek jogainak védelméről, és hogy Putyin dönthet majd az orosz hadsereg bevetéséről a külföldön büntetőeljárás alá vont orosz állampolgárok védelmében.
Több irányból is foglalkoztunk a neres minisztériumi épületekkel, melyeket Magyar bejárása után ismerhetett meg az ország. Írtunk arról, hogy az új miniszterelnök ezzel valójában megcsinálta az elűzött diktátor hálószobáját elözönlő tömeg demokratikus verzióját, és részletesen írtunk a Rogán-minisztérium épületéről belsőépítészeti szempontból, arra jutva, hogy ez azért tényleg durva lett. Kapcsolódó hír volt még, hogy kiderült, nem csak a Nemzeti Galéria, hanem a Nemzeti Múzeum festményei is ott lógnak a Várban kormányzati irodákban.
Az ellenzékhez kapcsolódó hír volt, hogy elrendelték Bóna Zoltán volt fideszes képviselő bűnügyi felügyeletét. Fideszes blokkunkban beszámoltunk arról is, hogy mikozben Orbán Balázs rettenetesen sajnálja, hogy a 40 év alattiakat teljesen elveszítették, és emiatt ilyen helyzetbe hozták a jobboldalt, a KDNP-s Juhász Hajnalka egy évet ad az új kormánynak, Bayer Zsolt bejelentette, hogy mostantól szép hosszú elemzéseket fog írni, mindenféle durvaság nélkül, Németh Balázs pedig hirtelen elkezdett aggódni a közmédia függetlenségéért.
Ma reggeli cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy egy eladósodott és szegény országot hagyott hátra a NER, és szerdai Dohánygyár podcastunkban arról beszélgettünk, hogy mi jöhet majd ezután.
Elindult a Saját Tőke podcast, ahol Orbán Krisztián és Nagy Tamás a professzionális tulajdonlás nehézségeiről és szépségeiről beszélget kéthetente.
Szerinte ennek lesz értelme.
Mi baj lehet ebből?
Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes szerint az új magyar kormány felállása után lehetőség nyílt arra, hogy előrelépjenek Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai.
Mit is örököl a Tisza-kormány? Gazdasági látlelet.
A Munkácstól harminc kilométerre fekvő Szolyva közelében nagy a tűz, energetikai infrastruktúrát érhetett találat. Több kárpátaljai település felé most is drónok tartanak.
A volt M1-híradós egyenesen „az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botrányának” nevezte, hogy a miniszteri kinevezésről készült képeken nem szerepelt Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Az új kabinet a megalakulása első napján már ülésezik is. Az ópusztaszeri kormányülés szünetében tartanak sajtótájékoztatót, Magyar azt mondta: rengeteg mondanivalója van.
Intenzív időszakban vagyunk, de lehet-e már látni az irányt? Halpern Lászlóval beszélgettünk sok minden más mellett az új kormány mozgásteréről, az euróbevezetés lehetőségéről és arról, hogy muszáj lesz kicsit kijózanítani az embereket.
A helyszínek magánvillák helyett kormányzati épületek, de az érzet és az üzenet ugyanaz. Főleg, hogy az Orbán-kormány mindent megtett, hogy eltitkolja például a Rogán-minisztérium fényűző luxusát, amire most végre rácsodálkozhatott a pórnép.
Elszoktunk az ilyen hírektől az elmúlt években.
Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz – jelentette be Magyar Péter. Mi pedig arról kérdeztük: mi garantálja, hogy nem lehet majd politikai célokra használni a szolgálatokat.
Képviselőtársa, Máthé Zsuzsa pedig úgy értékelte az elmúlt napok parlamenti eseményeit: „Olyan dolgokról beszélgetünk, amik annyira szürreálisak, hogy az ember tényleg úgy érzi, minthogyha valami álomba keveredett volna, amiből nincs ébredés.”
A Fidesz-uralom utolsó évére elkészült Rogán-minisztériumról nem az ókori Athén, hanem a hanyatló Róma jut a néző eszébe.
Legalábbis egyelőre, pedig már csaknem két órája posztolt. Legutóbb 58 perc után korrigálta magát.
A kormányzás alatt ezt az infót szerették elhallgatni.
A nagyközönség nem, de azok láthatták ezeket az alkotásokat, akik bejáratosak voltak a Karmelitába. De azért éles szemmel ki lehetett szúrni párat a kormányülésekről készült fotókon.
Indul a Saját Tőke podcast, ahol Orbán Krisztián és Nagy Tamás a professzionális tulajdonlás kihívásaival és szépségeiről beszélget kéthetente. Az európai gazdasági modell válságban van, mely iparágak növekedhetnek? A növekedés praktikus kihívásai egy konkrét példán keresztül.
„Az ellenfél velünk szemben drónokkal repült” – magyarázta a választási vereséget a Fidesz bukott kampányfőnöke, aki most a nemzetközi kapcsolatépítésre fog koncentrálni.
Bóna négy hónapig lesz bűnügyi felügyelet alatt üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt.
A lengyel külügy azt akarja tudni, hogy Ziobro magyar úti okmánnyal menekült-e Budapestről az Egyesült Államokba.