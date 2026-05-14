Gulyás Gergely közölte: a távozó miniszterek egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket

Magyar Péter az Ópusztaszeren tartott első kormányülés után felszólította a távozó minisztereket – köztük név szerint említve Lázár Jánost és Rogán Antalt– , hogy ne vegyék fel a nekik járó végkielégítést.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget eddig vezető miniszter csütörtök délelőtti videójában felsorolta az elmúlt 16 év eredményeit, majd kisstílűnek nevezte Magyar felszólítását, és azt ígérte, a távozó kormány miniszterei a nagydobronyi, kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel juttatásukat.

A Telex számításai szerint csak a miniszterek esetében ez több mint 350 millió forintot jelent bruttóban.