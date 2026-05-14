Hadházy: Orbán őrizetbe vétele csak eltökéltség és szándék kérdése

Hadházy Ákos akcióban

Most a rendszerváltást kezdjük, ami fontos örömünnep, de borzasztó nehéz út lesz, fontos mérföldkő lesz az, amikor megtörténik például Orbán Viktor őrizetbe vétele – mondta Hadházy Ákos egy Pogátsa Zoltánnal, az Új Egyenlőség főszerkesztőjével folytatott pódiumbeszélgetésen a Népszava szerint. A volt képviselő szerint ezt nem lehet megúszni, és a kétharmad birtokában csak eltökéltség és szándék kérdése.

Hadházy szerint most, a váltás után nagyon oda kell figyelni a kisebb ügyekre is. Bár úgy látja, hogy kezdetben biztosan kisebb lesz a korrupció mértéke, hiszen azt „előbb meg kell tanulni”, de a volt képviselő úgy látja, hogy ha nem húzunk határvonalat, egyre nagyobbak lesznek a tétek.

Az is szóba került, hogy a választók sokáig miért reagáltak visszafogottan a politikus által feltárt korrupciós ügyekre. Szerinte a propaganda hatása miatt, de arra egy idő után megszűnt az emberek fogékonysága, mert az állami rendszerek egyre inkább összeomlottak, és már nem lehetett megmagyarázni “ezt az irgalmatlan lopást”.