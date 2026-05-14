Iványi Gábor: Visszakapja az egyházi státuszt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyházi státuszának visszaállítását ígérte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy informális egyeztetésen – mondta Iványi Gábor lelkész, a MET vezetője a Népszavának. Iványi szerint nincs szükség az egyházi törvény módosítására, a MET jogászai a határozati javaslatot is kidolgozzák, amit a kormánynak elég lesz átmásolva beterjesztenie a parlament elé.

Frissítés: Tarr Zoltán nem sokkal a Népszava cikke után posztban tagadta a találkozót. „A megjelent sajtóhírekkel ellentétben sem formális, sem informális egyeztetéseket nem folytattam Iványi Gáborral” – írta, hozzátéve, hogy reméli, a Minisztérium felállása után rövid időn belül a megfelelő keretek között tárgyalhatnak majd a MET státuszáról.

Az egyházi státusz visszaszerzésével az elapadt állami támogatások újra megindulhatnak. Iványi abban bízik, hogy ősztől a két éve napokkal a tanévkezdés előtt bezáratott budapesti és szegedi iskolájuk egyaránt újraindulhat. A lelkész azt is reméli, hogy néhány vidéki iskoláját is visszakaphatja az egyház, ahogy az idősotthonok fenntartását is visszavennék az evangélikusoktól – a héten találkozott az otthonok vezetőivel, akik állítása szerint támogatták az elképzelését.

A MET 2011-ben vesztette el egyházi státuszát és az ezzel járó állami támogatásokat. Bár a döntést az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága is jogsértőnek találta, a Fidesz-kormány nem állította vissza a törvényes állapotot. Az utóbbi évek elvonásai és hatósági fellépései miatt a MET egyre nehezebb helyzetbe került, a civil támogatások ellenére milliárdos tartozást halmozott fel – végül a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó iskoláik többségét bezárták vagy államosították, az idősotthonaikat átadták az evangélikus egyháznak.

„Kellemes meglepetés, nagy örömmel tölt el. Ez a parlamenti választás a rendszerváltással vetekedő esemény volt” – mondta a választásról Iványi, aki nem számított kétharmados győzelemre. „Az ember még ízlelgeti az új stílust, de könnyen lehet, hogy ehhez a politikai változáshoz ilyen hangnem dukál” – mondta. Hozzátette, hogy a parlamentben szükség lenne baloldali-liberális politikai erőkre is, ezen irányzatok hiteles képviselői azonban jelenleg a népfrontként működő Tiszában tömörülnek.