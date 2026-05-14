Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája

Magyar Péter korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozását és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt.

A csütörtökön megjelent határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter.

Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilbűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét, K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltussolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott Novák, a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, és végső soron a NER is.

A kormány elrendelte, hogy a kegyelmi határozat meghozatalához vezető körülményeket teljes körűen és soron kívül vizsgálják felül, a felülvizsgálat megállapításait pedig hozzák nyilvánosságára. Ennek a felelőse az igazságügyi miniszter, a határidő május 18.

Magyar Péter szerdán arról beszélt, ha nincs meg a teljes kegyelmi akta az Igazságügyi Minisztériumban, elvárja Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, hogy hozza azt nyilvánosságra.

Ezen kívül tovább 10 területen jelöltek ki konkrét feladatokat, határidőkkel.

Június 16-ig kell felülvizsgálni az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvényt. Ennek a belügy-, az igazságügyi- és a Miniszterelnökséget vezető miniszter a felelőse. Az ügynökaktákat az előzetes tervek szerint október 23-a környékén hozzák nyilvánosságra.

A titkosított nemzetközi szerződéseket, illetve kormányhatározatokat, valamint a NER alatt tartott kormányülések összefoglalóit folyamatosan vizsgálják felül, utóbbinál az is szerepel, hogy mérlegelik, mit lehet nyilvánosságra hozni.

A kiemelt beruházásokat és az azokkal kapcsolatos döntéshozatali folyamatokat is teljes körűen felülvizsgálják. Ezért a közlekedési és beruházási miniszter, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz felelős.

Az Európai Ügyészséghez is csatlakozik az ország, az előkészítés határideje június 1., a felelős az igazságügyi miniszter.

Júniusi határidővel felülvizsgálják a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által koordinált átfogó kórházi hűtési programot, az egészségügyi szolgáltatóknál is. A határozat értelmében a programot folyamatosan fejlesztik. A kormány azt akarja elkerülni, hogy ugyanaz legyen a kórházakban, mint tavaly nyáron volt.

A közszolgálati médiaszolgáltatást és annak finanszírozását július 1-ig vizsgálják felül, felelős a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A vagyonadó és a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetése miatt jogszabályokra van szükség, a vagyonadónál június 5-ig kell előkészíteni a jogalkotást.

Miután nagyon magas a hiány, a kormány elrendelte, hogy a 250 millió feletti pályázatokhoz vagy közbeszerzési eljárásokhoz, illetve a 100 millió feletti eszközbeszerzéshez pénzügyminiszteri egyetértésre van szükség. Ez alól vannak kivételek, mint például a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok.

Az állami tulajdonban lévő vállalatok közül a MÁV, a Magyar Posta, az MVM, az MFB Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Export-Import Bank, az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt és a Magyar Közút esetében a pénzügyminiszter egyetértésére van szükség a pénzügyi vagy a gazdasági vezető kinevezéséhez, leváltásához, illetve az éves üzleti terv elfogadásához, módosításához. A felsorolt társaságok gazdasági vezetőinek havonta kell jelentést adnia a pénzügyminiszternek.

Koncessziós szerződést vagy PPP-megállapodást is csak a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével lehet kötni, módosítani vagy megszüntetni.