Kicsit távolabb a magyar kőolajválság: áprilisban enyhén nőttek a stratégiai tartalékok

Csütörtökön frissítette az úgynevezett biztonsági készletek mobil mennyiségéről szóló adatsorát a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. Ebből kiderül: áprilisban a gázolaj- és a benzintartalékokból is sikerült növelni a készletet a durva márciusi leapadás után, így a múlt hónap végén 69 napra voltak elegendőek a stratégiai készletek.

Az úgynevezett készletnapok száma még mindig sokkal alacsonyabb, mint az a 96 napos érték, amihez február végéig hozzászoktunk. De legalább jelentős felfelé elmozdulás a történelmi mélypontot jelentő 44 készletnapos március végi szinthez képest.

Gázolajból 143,8 kilotonnáról 402,9 kilotonnára nőttek a tartalékok, igaz, ez így is alacsonyabb, mint 2022 decembere és idén február óta bármikor volt. Benzinből 54,8 kilotonnáról 143,1 kilotonnára sikerült visszapótolni a tartalékot, de ez is csak nagyjából a fele annak, amennyi idén februárig volt.

Magyar Péter a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a tartalékok szintje mostanra eléri a 80 készletnapot, és hogy Hernádi Zsolt Mol-vezér a kormányülésen azt mondta, a magyarországi üzemanyag-ellátás stabil és biztosított. Igaz, éppen a Mol volt az, amely pár nappal korábban levelet küldött egyes kisebb kutaknak, hogy számukra már elfogyott a stratégiai tartalék.

A tartalékok áprilisi visszatöltése két tényezővel magyarázható. Lehetséges, hogy a benzinkutak márciusi megrohamozása nem folytatódott áprilisban – ez június elején, az áprilisi kiskereskedelmi statisztikából derül ki –, de számíthatott az is, hogy április utolsó harmadában újraindult az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken.