Kisiklott egy vonat a Nyugatinál, késésekre kell számítani

A hajnali órákban a Nyugati pályaudvaron kisiklott egy emeletes KISS motorvonat az egyik váltónál, emiatt három vágányon szünetel a forgalom – közölte a MÁV. A vonaton nem voltak utasok, a kisiklást emberi tévedés okozta.

A MÁV közölte, hogy a ceglédi és lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késesekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani.

Részletesebben:

a lajosmizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak;

a monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak;

Kőbánya alsón is megállnak a Cívis InterRégiók, valamint a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCityk;

a BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig;

Továbbá: