Klasszikus Bonifác: fagyott

Nem sokon múlt, hogy megdőljön a több mint negyven éve Kékestetőn mért –2,1 fokos rekord Bonifác napján – az Időkép szerint hajnali 5 órakor –1,7 fokot mértek a fülöpházi Hattyús-széken.

„Az elmúlt éjszaka során még a térségünkbe érkezett hideg, száraz levegő alakította az időjárást, a gyenge szélben a derült ég alatt gyorsan hűlt a levegő. Kora reggelre elsősorban az Északi- és Dunántúli-középhegység, illetve a Duna–Tisza köze fagyzugaiban csökkent fagypont alá a hőmérséklet” – írták.

A HungaroMet előrejelzése alapján csütörtökön a Dunántúlon előfordulhatnak záporok, zivatarok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken is lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet délután nyugaton 18, keleten 25 fok körül valószínű.

Fagyni már nemigen fog.