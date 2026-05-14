Lázár nagyobb lendülettel támadta be a saját párttársát, mint a Tisza-kormányt

Mielőtt a volt építési és közlekedési miniszter átadta a boltot Vitézy Dávidnak, röviden méltatta a saját eredményeit (új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, szinte kész az új KRESZ, új tarifa- és bérletrendszer, integrált közszolgáltató cégek), és reményét fejezte ki, hogy ezekre az új közlekedési kormányzat is építeni fog, egyben jelezte, hogy kiáll a volt munkatársai mellett.

Majd Lázár János a miniszterségtől elbúcsúzva egyből belevetette magát a fideszes belharcokba, és visszaszólt a radikálisabb megújulást követelő Ferencz Orsolyának:

„A támadások középpontjában természetesen én állok. Ráadásul az eddigi legalantasabb támadás nem is a politikai ellentáborból, hanem a hátam mögül érkezett, a sajátjaim közül. Ferencz Orsolya ex-kormánybiztos asszony a benne támadt űrt most pártpolitikai ambíciókkal próbálja betölteni: a Fidesz tisztújítása elé időzítve igyekszik félelemmé felerősíteni egy jószándékú, belvárosi szomszédom aggodalmait a társasházunkban zajló változásokkal kapcsolatban.”

A fideszes jelöltként induló Ferencz Orsolya, korábbi űrbiztos rögtön a választási vereség éjszakáján kemény, de kevés konkrétumot tartalmazó kritikát fogalmazott meg a sajátjaival szemben. Többek között arról beszélt, hogy a felelősöket pedig ki kell vágni a „nemzeti oldal” testéből, majd hozzátette, hogy „amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái”.

Az RTL nemrég mutatta be azt az V. kerületi társasházat, ahol az egyik lakó arra panaszkodott a csatornának, hogy Lázár János és egy hozzá köthető cég ki akarja szorítani a lakásából. Juhos Gábor azt állítja, hogy miután Lázárék tulajdonosi többségbe kerültek a társasházban, megemelték a közös költséget, és közel 12 milliós célbefizetést írtak elő a pince felújítására. Ferencz Orsolya pedig felkarolta az ügyet, és bejelentette, hogy jogsegélyt biztosít Juhoséknak Lázárékkal szemben, egyben a Fidesz vezetésének is jelezte a problémát. Csütörtökön pedig külön felkereste a lakókat.

Lázár most azt ígérte, hogy hamarosan személyes találkozó keretében igyekszik megnyugtatni a belvárosi szomszédját. „A felújítással nem rosszul, hanem jobban jár, a lakását pedig senki sem szeretné megszerezni, az ő háza az ő vára marad a jövőben is.”

Majd megüzente a lázadóknak, hogy továbbra is a Fideszben képzeli el a jövőjét: