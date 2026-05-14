Mága Zoltán és köre milliárdokat kapott a kormánytól

A hegedűs Mága Zoltán turnézásra, külföldi fellépésekre és a szokásos újévi arénás koncertjeire 2022 és 2026 között közel 3,3 milliárd forintot kapott csak a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (KIM) – írta meg a Telex közérdekűadat-igényléssel megszerzett dokumentumok alapján. A dokumentumokon szereplő összegeken felül Mága Zoltánhoz köthető, koncertjeinek szervezésében részt vevő szereplőkhöz további százmilliók csorogtak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) feketekasszájából is.
Ha kizárólag a 2026-os támogatásokat nézzük, Mága 900 millió forintot kapott a KIM-től két külön igényre. Az igénylő lapok programleírása szinte teljesen megegyezik: 2026-os újévi koncert a Papp László Sportarénában, valamint országjáró és nemzetközi koncertsorozat. Vagyis Mága és a Harmónia Kft. kétszer kapott százmilliókat szinte pontosan ugyanarra a rendezvénysorozatra.
Ehhez vegyük még hozzá
A lap cikke az iparágat ismerő forrásai alapján arra jut, hogy Mága támogatásai a teljes koncertköltségeket fedezték, az előadó így egy forint tőkét nem kockáztatott, mindent a magyar állam állt.
Így már érthetőbb, hogy Mága miért tartott ennyi ingyenes, jótékonysági koncertet, és az is, miért szórta tonnaszámra a magyar állam a Mága-jegyeket ingyen a pedagógusoknak, a közszolgáknak és az egészségügyi dolgozóknak.
Mindeközben Mága rendszeresen kampányolt a helyi fideszes jelölteknek vagy a jelöltekkel együtt, egy színpadon, és a külügyminisztérium is többször vitte magával külföldi eseményekre.
A Fidesz-kormány támogatását élvező hegedűművész szerint neki „az NKA támogatásából semmilyen anyagi részesedése” nem származott.
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.