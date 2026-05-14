Mága Zoltán és köre milliárdokat kapott a kormánytól

A hegedűs Mága Zoltán turnézásra, külföldi fellépésekre és a szokásos újévi arénás koncertjeire 2022 és 2026 között közel 3,3 milliárd forintot kapott csak a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (KIM) – írta meg a Telex közérdekűadat-igényléssel megszerzett dokumentumok alapján. A dokumentumokon szereplő összegeken felül Mága Zoltánhoz köthető, koncertjeinek szervezésében részt vevő szereplőkhöz további százmilliók csorogtak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) feketekasszájából is.

Orbán Viktor szülei: Orbán Győző, Sipos Erzsébet és Mága Zoltán egy székesfehérvári koncerten Fotó: Mága Zoltán/Facebook

Ha kizárólag a 2026-os támogatásokat nézzük, Mága 900 millió forintot kapott a KIM-től két külön igényre. Az igénylő lapok programleírása szinte teljesen megegyezik: 2026-os újévi koncert a Papp László Sportarénában, valamint országjáró és nemzetközi koncertsorozat. Vagyis Mága és a Harmónia Kft. kétszer kapott százmilliókat szinte pontosan ugyanarra a rendezvénysorozatra.

Ehhez vegyük még hozzá

az NKA feketekasszás támogatásainak rekordnyertesét, Mága Zoltán koncertszervezőjének és zenekari titkárának az anyját, Auer Évát, aki amellett, hogy 500 millió forintot nyert el tavaly szeptemberben alapított cégével az NKA-tól, és épp annál a jótékonysági alapítványnál jogászkodik, ahol Mága tiszteletbeli tag;

továbbá Földházi Balázst, aki szintén 500 milliót kapott az NKA-tól, és nemcsak a fotósa volt Mágának, hanem a projektmenedzsere is;

velük együtt összesen közel kétmilliárdot kapott Mága csak 2026-ban az adófizetők pénzéből.

A lap cikke az iparágat ismerő forrásai alapján arra jut, hogy Mága támogatásai a teljes koncertköltségeket fedezték, az előadó így egy forint tőkét nem kockáztatott, mindent a magyar állam állt.

Mága Zoltán hegedűművész hagyományos újévi koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában, 2019. január 1-jén Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Így már érthetőbb, hogy Mága miért tartott ennyi ingyenes, jótékonysági koncertet, és az is, miért szórta tonnaszámra a magyar állam a Mága-jegyeket ingyen a pedagógusoknak, a közszolgáknak és az egészségügyi dolgozóknak.

Mindeközben Mága rendszeresen kampányolt a helyi fideszes jelölteknek vagy a jelöltekkel együtt, egy színpadon, és a külügyminisztérium is többször vitte magával külföldi eseményekre.