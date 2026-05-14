Megjelent a Magyar Közlönyben a kormánytagok feladatköreiről szóló határozat: Vitézynél a koncessziók, Kármánnál a szerencsejáték, Pósfainál a sport

Megjelent az új kormány tagjainak feladat- és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben éjszaka. Összeszedtük az érdekesebb újdonságokat.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint felel többek közt az általános politikai koordináción túl
Pósfai Gábor belügyminiszter felel egyebek mellett
De Pósfai alá tartozik majd – tehát megmarad – a korábban Rogán Antalhoz tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal, aminek Balásy Gyula is köszönhette a meggazdagodását.
A rendeletben szó esik a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadójáról, Tóth Péterről, aki a miniszterelnök nemzetbiztonsági, honvédelmi, valamint rendvédelmi tevékenységének koordinálásáért, döntéshozatalért, továbbá miniszterelnöki háttéranyagokért, elemzésekért felel.
Tóth feladata lesz a a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának koordinálása is.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nemcsak a kormány egészségbiztosításért, egészségügyért, hanem a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért is felel a jövőben.
Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez, tartozik majd többek között
Korábban a belügyhöz tartozott a foglalkoztatáspolitika, most Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter felel érte. Hozzá tartozik
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter sok feladata közül néhány: az állami beruházások és a közlekedés kérdése mellett többek között az építésügyi szabályozást és építéshatósági ügyeket is ő intézi, ahogy a lakáspolitikát, a településfejlesztést és -rendezést, a rozsdaövezetek fejlesztését és az útdíjfizetési szolgáltatást is. Vitézyhez kerülnek a koncessziók a Nemzeti Koncessziós Iroda alatt.
Vitézyvel együtt kell működnie Kármán András pénzügyminiszternek, hiszen az ő terepe lesz a lakáscélú támogatások kezelése, ahogy egyébként a Nemzeti Statisztikai Hivatal is az ő hatásköre alatt működik. De Kármán felel majd az adókért és a nyugdíjakért, ahogy a szerencsejáték szabályozásáért, a közbeszerzésekért és az állami vagyon felügyeletéért.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterként
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter az uniós források felhasználása mellet az önkormányzatokért, a területfejlesztésért és a vidékfejlesztésért is felel majd.
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter erdő-, hulladék- és vízgazdálkodással, valamint környezetvédelemmel, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter e-közigazgatással, kormányzati tudománypolitikával, űriparfejlesztéssel foglalkozik.
A legóvatosabb becslések szerint is Balásy 340 milliárd forint kleptokrata járadékot tehetett zsebre, de az ezermilliárd közeli összeg sem lenne meglepő. Ő ennek ellenére csak egy szereplő, és teljesen bizonyos, hogy nem a legfontosabb a lopási láncolatban.