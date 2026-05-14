Megjelent a Magyar Közlönyben a kormánytagok feladatköreiről szóló határozat: Vitézynél a koncessziók, Kármánnál a szerencsejáték, Pósfainál a sport

POLITIKA

Megjelent az új kormány tagjainak feladat- és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben éjszaka. Összeszedtük az érdekesebb újdonságokat.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint felel többek közt az általános politikai koordináción túl

  • az európai uniós ügyekért,
  • a társadalompolitikai összehangolásért,
  • a közszolgálati életpálya kidolgozásáért
  • és a kormányzati stratégiák kidolgozásáért.

Pósfai Gábor belügyminiszter felel egyebek mellett

  • a közbiztonságért,
  • a büntetés-végrehajtásért,
  • az élet- és vagyonbiztonság védelméért,
  • az idegenrendészetért és a menekültügyért,
  • a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért,
  • a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
  • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért
  • és a sportpolitikáért.

De Pósfai alá tartozik majd – tehát megmarad – a korábban Rogán Antalhoz tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal, aminek Balásy Gyula is köszönhette a meggazdagodását.

A rendeletben szó esik a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadójáról, Tóth Péterről, aki a miniszterelnök nemzetbiztonsági, honvédelmi, valamint rendvédelmi tevékenységének koordinálásáért, döntéshozatalért, továbbá miniszterelnöki háttéranyagokért, elemzésekért felel.

Tóth feladata lesz a a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának koordinálása is.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nemcsak a kormány egészségbiztosításért, egészségügyért, hanem a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért is felel a jövőben.

Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez, tartozik majd többek között

  • a Paksi Atomerőmű bővítése,
  • a bányászat,
  • a fogyasztóvédelem,
  • a belföldi kereskedelem,
  • a nemzeti közműszolgáltatások,
  • az országmárka,
  • a postaügy,
  • a turizmus
  • és a vendéglátás.

Korábban a belügyhöz tartozott a foglalkoztatáspolitika, most Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter felel érte. Hozzá tartozik

  • a családpolitika,
  • a gyermekvédelem,
  • a társadalmi felzárkóztatás
  • és a harmadik országból érkezők foglalkoztatásának ügye is.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter sok feladata közül néhány: az állami beruházások és a közlekedés kérdése mellett többek között az építésügyi szabályozást és építéshatósági ügyeket is ő intézi, ahogy a lakáspolitikát, a településfejlesztést és -rendezést, a rozsdaövezetek fejlesztését és az útdíjfizetési szolgáltatást is. Vitézyhez kerülnek a koncessziók a Nemzeti Koncessziós Iroda alatt.

Vitézyvel együtt kell működnie Kármán András pénzügyminiszternek, hiszen az ő terepe lesz a lakáscélú támogatások kezelése, ahogy egyébként a Nemzeti Statisztikai Hivatal is az ő hatásköre alatt működik. De Kármán felel majd az adókért és a nyugdíjakért, ahogy a szerencsejáték szabályozásáért, a közbeszerzésekért és az állami vagyon felügyeletéért.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterként

  • az egyházakkal tart kapcsolatot,
  • felel a társadalmi párbeszédért,
  • foglalkozik örökségvédelemmel,
  • mozgóképpel,
  • valamint nemzeti- és nemzetiségpolitikával.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter az uniós források felhasználása mellet az önkormányzatokért, a területfejlesztésért és a vidékfejlesztésért is felel majd.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter erdő-, hulladék- és vízgazdálkodással, valamint környezetvédelemmel, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter e-közigazgatással, kormányzati tudománypolitikával, űriparfejlesztéssel foglalkozik.

POLITIKA Hegedűs Zsolt pósfai gábor kármán andrás Ruff Bálint tóth péter miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetbiztonsági tanácsadó egészségügy magyar péter Tisza Párt Lőrincz Viktória vitézy dávid Gajdos László kapitány istván belügyminisztérium Kátai-Németh Vilmos TISZA-kormány tanács zoltán miniszterelnökség magyar közlöny
Kapcsolódó cikkek

A Balásy-cégek története bemutatja, hogyan működött Orbán kleptokrata rendszere

A legóvatosabb becslések szerint is Balásy 340 milliárd forint kleptokrata járadékot tehetett zsebre, de az ezermilliárd közeli összeg sem lenne meglepő. Ő ennek ellenére csak egy szereplő, és teljesen bizonyos, hogy nem a legfontosabb a lopási láncolatban.

Tóth István János
POLITIKA