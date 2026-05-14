Orbán Anita az orosz nagykövetnek: Elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

„A tegnap Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérettem Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba” – mondta videójában Orbán Anita külügyminiszter. „Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnal leállítását.”

„Elmondtam, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják” – idézte fel Orbán. (Kárpátalját eddig csak elvétve érték orosz légicsapások.) A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért.

Orbán Anita Fotó: Németh Dániel/444

Szerda délután heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is, robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Magyar Péter az ópusztaszeri kormányülés közben jelentette be, hogy a kormány mélységesen elítéli a támadást, és hogy csütörtök délelőttre berendelték Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba.

Nemcsak Magyar Péter és Orbán Anita külügyminiszter szólalt fel az ügyben, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető is arról posztolt, hogy elítélik az orosz támadást. Ez azért is érdekes fejlemény, mert a korábbi orosz támadásoknál a fideszesek nem írták le az orosz szót, Sulyok pedig legutóbbi hasonló posztja után egy órán belül törölte az agresszor ország nevét.