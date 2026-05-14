Különlifteket programoztatott magának Nagy Márton, Tanács Zoltán azonnal változtatott ezen

Nem csak a Karmelitában vagy Rogán Antal minisztériumában voltak múzeumoktól kölcsönzött festmények, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium Vám utcai épületében is.

Ebben az épületben Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter dolgozik majd, aki az átadás-átvétel előtt bement a minisztériumba, és három dolgot kért a kollégáitól.

Az egyik, hogy a Szépművészeti Múzeumból kölcsönözött 40 millió forintnyi festményt vigyék vissza a múzeumba, mert jobb helyen vannak azok ott.

Azt is kérte, hogy a két liftből a jobb oldali programozását állítsák vissza gyárira úgy, hogy ne csak a miniszteri szintre lehessen vele felmenni, hanem álljon meg mindenhol. (Az NGM-et Nagy Márton vezette. Az nem egyértelmű, hogy a másik lift is miniszteri különliftként működött-e, és ha igen, megmaradt-e annak. Ezzel kapcsolatban kértünk pontosítást.)

Az átprogramozott lift
Harmadik kérése az volt, hogy a Mandiner, a Magyar Nemzet és a hasonló lapok előfizetéseit mondják le. Tanács szerint ezek apró, de fontos változások.

