Több mint kétmillióra bírságolták a közmédiát, mert agyba-főbe hirdette szabálytalanul a nemzeti petíciót

Jogsértőnek találta a nemzeti petíció reklámozását és 2 millió 100 ezer forintos bírságot szabott ki a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-re a Médiatanács. Emellett „az ismételt jogsértésre tekintettel” 50 ezer forintot kell fizetnie a közmédia vezető tisztségviselőjének is.

A petíciót szinte közvetlenül a 2025. végi nemzeti konzultációnak nevezett kérdezz-felelek után indította útjára az Orbán-kormány, a közmédia pedig a vizsgált időszakban (2026 februártól áprilisig) minden csatornán szabálytalanul hirdette.

A volt kormánypárt kampányában szerepet játszó petíciót négy nappal a választások előtt zárták le, az eredményét az új parlment alakuló ülése előtt napon publikálták. Összesen 1 834 176 kitöltés érkezett: 1 686 941-en postai úton, 147 235-en pedig online küldték vissza válaszaikat. Postára, borítékra, csomagösszekészítésre a kormány 3,5 milliárd forintot költött, a nyomdai számlát a Balásy Gyula-féle New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. állította ki 430 millió forintról. A reklámköltségek egyelőre ismeretlenek.

„A »nemzeti petíció« logójának megjelenítésével folyamatosan megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére, illetve annak más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezést a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hat médiaszolgáltatáson – az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World állandó tévécsatornákon – 2026. február 2. és április 8. között” – írta indoklásában a Médiatanács.