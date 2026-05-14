Vissza akart vonulni, ehhez képest az egyik legfontosabb és legérzékenyebb kormányzati feladatot kapta Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke

Ópusztaszeren tartotta első kormányülését a Tisza-kormány, a Feszty-körkép elé berendezett sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök többek közt azt is bejelentette, hogy a Tisza Párt kampányának vezetője, Tóth Péter lesz a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója.
A 444 kérdésére, miszerint nem aggályos-e ez a döntés, azt mondta:
„A nemzetbiztonsági főtanácsadói feladat felkészültséget igényel, lényeglátó képességet, elemző képességet, titoktartási képességet, és nyilván egyfajta politikai – nem pártpolitikai, politikai – attitűdöt és tehetséget. Ezek mind rendelkezésre állnak Tóth Péterben. A garancia pedig le van írva a törvényekben. Ha valaki a magyar kormányt, a magyar nemzetet szolgálja, akkor őket szolgálja. Ha nem így tesz, nagyon súlyos bűncselekményt követ el. Én szeretném kérni, hogy ne keverjenek össze minket az előző kormánnyal. Az előző kormány valóban példátlan módon pártpolitikai célokra használta fel a magyar szolgálatokat, leépítve a szakmaiságukat, súlyosan veszélyeztetve a magyar nemzetbiztonságot, és egyébként a jogállamiság írmagját is eltüntetendő. Mi arra kaptunk felhatalmazást, hogy ennek az ellenkezőjét tegyük. És nekem is személyesen ez az elvárásom, de a jogszabályoknak is az a teljesen egyértelmű utasítása, hogy a szolgálatokat csak és kizárólag a magyar nemzet és a magyar emberek biztonsága, annak erősítése érdekében lehet használni, és soha nem pártpolitikai célokra.”
Hogy ez valóban így lesz-e, azt nyilván majd a gyakorlat mutatja meg, ugyanakkor nem véletlenül ígérte ezen a ponton Magyar sem, hogy az előző kormányzati gyakorlathoz képest nem pártpolitikai célokra fogják használni a szolgálatokat.
Tóth Péter ugyanis – ahogy arról több cikkünkben is írtunk, talán itt a legbővebben – a Tisza kampányát koordinálta, vasszigorral, következetesen, a legapróbb részleteket is ellenőrizve. Április 20-án, a kihelyezett frakcióülésen jelentette be, hogy hivatalos pozíciót nem vállal a pártnál. A frakcióülés résztvevői felállva tapsolták meg.
Mint kiderült, mégis vállal hivatalos pozíciót, méghozzá nem is akármilyet: mit csinál egy nemzetbiztonsági főtanácsadó?
