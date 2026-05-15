A Fidesz is kirakta a saját videóját az átadás-átvételről

POLITIKA

Miután Magyar Péter péntek reggel közzétett egy hosszabb videót a csütörtöki kormányzati átadás-átvételről, a Fidesz-frakció is publikált egy összevágott felvételt az eseményről.

A videó leírásában azt írták, hogy Magyar Péter megígérte, hogy nem élnek vissza a kép- és hangfelvételekkel, végül azonban úgy publikálta a saját videóját, hogy az „teljesen illeszkedjen a propagandájába”. A Fidesz szerint a miniszterelnök számára nem az igazság bemutatása volt a fontos, hanem a saját politikai céljainak érvényesítése, így a volt miniszterek megleckéztetésének és megalázásának bemutatása. Ezért bemutatják azokat a részleteket, amiket Magyarék elfelejtettek közzétenni.

A Fidesz videójában nem érződik, hogy az eseményen nagyon feszült hangulat lett volna. Csak olyan részleteket vágtak össze, amikben a régi miniszterek normális hangnemben üdvözlik az utódjukat, majd megtárgyalják a továbbiakat. A felvételén különálló jelenetek láthatóak, amiket Magyar Péter videója nélkül nem lehet értelmezni.

Az egyetlen érdemi jelenetben Hankó Balázs volt kulturális miniszter azt mondja, hogy „90 millió forintos támogatást kaptak a tűzivíztározó feltöltésére és karbantartására”. Bár ebből a mondatból nem derül ki, Hankó valójában az ópusztaszeri emlékpark tűzivíztározójáról beszélt. Magyar Péter a saját videójában azt mondta Hankónak, hogy „két éve kérnek 120 millió forintot öntől, aki Fásy Zsülikének adott körülbelül ennyi pénzt, de a magyar nemzet egyik emlékhelyére, a magyarok bejövetelét bemutató parkra nem sikerült adni ennyi közpénzt”.

Hankó Balázs felmutatja a DVD-t
Forrás: Fidesz-frakció/Facebook

Egy másik jelenetben pedig azt lehet látni, ahogy Hankó Balázs az átadott dokumentumokat tartalmazó DVD felmutatása után azt mondja, hogy „pendrive is van még három”. Magyar Péter videójában csak a DVD felmutatása látszott, ezért azt gondolhatták a nézők, hogy Hankó csak DVD-n adja át a szükséges dokumentumokat.

A Fidesz videójának végén egy telefonnal készített felvétel látható, amin egy nő áll az utcán, a háta mögött pedig dossziék vannak. A Fidesz szerint ezekben a dossziékban a miniszteri átadás-átvételen átadott iratok voltak.

POLITIKA hankó balázs fidesz magyar péter Tisza Párt kormányzati átadás-átvétel ópusztaszeri emlékpark