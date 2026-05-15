A Fidesz is kirakta a saját videóját az átadás-átvételről

Miután Magyar Péter péntek reggel közzétett egy hosszabb videót a csütörtöki kormányzati átadás-átvételről, a Fidesz-frakció is publikált egy összevágott felvételt az eseményről.

A videó leírásában azt írták, hogy Magyar Péter megígérte, hogy nem élnek vissza a kép- és hangfelvételekkel, végül azonban úgy publikálta a saját videóját, hogy az „teljesen illeszkedjen a propagandájába”. A Fidesz szerint a miniszterelnök számára nem az igazság bemutatása volt a fontos, hanem a saját politikai céljainak érvényesítése, így a volt miniszterek megleckéztetésének és megalázásának bemutatása. Ezért bemutatják azokat a részleteket, amiket Magyarék elfelejtettek közzétenni.

A Fidesz videójában nem érződik, hogy az eseményen nagyon feszült hangulat lett volna. Csak olyan részleteket vágtak össze, amikben a régi miniszterek normális hangnemben üdvözlik az utódjukat, majd megtárgyalják a továbbiakat. A felvételén különálló jelenetek láthatóak, amiket Magyar Péter videója nélkül nem lehet értelmezni.

Az egyetlen érdemi jelenetben Hankó Balázs volt kulturális miniszter azt mondja, hogy „90 millió forintos támogatást kaptak a tűzivíztározó feltöltésére és karbantartására”. Bár ebből a mondatból nem derül ki, Hankó valójában az ópusztaszeri emlékpark tűzivíztározójáról beszélt. Magyar Péter a saját videójában azt mondta Hankónak, hogy „két éve kérnek 120 millió forintot öntől, aki Fásy Zsülikének adott körülbelül ennyi pénzt, de a magyar nemzet egyik emlékhelyére, a magyarok bejövetelét bemutató parkra nem sikerült adni ennyi közpénzt”.

Egy másik jelenetben pedig azt lehet látni, ahogy Hankó Balázs az átadott dokumentumokat tartalmazó DVD felmutatása után azt mondja, hogy „pendrive is van még három”. Magyar Péter videójában csak a DVD felmutatása látszott, ezért azt gondolhatták a nézők, hogy Hankó csak DVD-n adja át a szükséges dokumentumokat.

A Fidesz videójának végén egy telefonnal készített felvétel látható, amin egy nő áll az utcán, a háta mögött pedig dossziék vannak. A Fidesz szerint ezekben a dossziékban a miniszteri átadás-átvételen átadott iratok voltak.