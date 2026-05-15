A Tisza valamit kezdene a vidéki fideszes kiskirályokkal, előrehozott önkormányzati választás sem kizárt

„Én azon leszek, hogy minél több fejlesztési forrást vigyek a választókerületbe, de őszintén, nem bízom abban, hogy ezek az emberek törvényesen költenék el” – vélekedett egy tiszás egyéni országgyűlési képviselő a választókerületében lévő önkormányzatokról egy beszélgetésben. A kételyeinek van alapjuk. Az országnak olyan részén nyert választást, amely hírhedt arról, hogy a leváltott fideszes képviselő hosszú időn keresztül kiskirályként uralkodott az önkormányzatok felett. Azt mondja, első kézből hallott arról történeteket, hogyan kellett egy-egy önkormányzati beruházás után bőröndben vinni a sápot egykori ellenfelének.

Sok tiszás képviselőtársa van hasonló helyzetben. A Fidesz rendszerében a vidék leuralásának és a költségvetési források helyi szintű eltérítésének két bástyája volt: az egyéni képviselő, valamint a hozzá kötődő polgármesterek és önkormányzati képviselőtestületek. Ennek a rendszernek a kormányváltással csak az egyik fele esik ki, az önkormányzatok a helyükön maradnak.

Olyan polgármesterekkel kell most a tiszásoknak együtt dolgozni, akik évtizedek óta függtek, függenek a helyi kormánypárti képviselőtől. Van, aki a választás napján még a Fidesz call centerében ülve kampányolt az ottani jelöltnek. Több olyan tiszás egyéni képviselővel beszéltünk, akivel sem a kampányban, sem azóta nem hajlandó felvenni a kapcsolatot a körzetében lévő települések polgármestereinek közel fele. Ráadásul több olyan egyéni körzet is van, ahonnan a vesztes fideszes jelölt listáról mégis bekerült a parlamentbe, vagyis nem tűnt el teljesen a rendszerből.

Ott vannak emellett a megyei közgyűlések is, amelyeket az önkormányzati választásokon választanak, ezek kivétel nélkül fideszes vezetésűek (néhány DK-s és Mi Hazánk-os taggal), a Tisza itt 2024-ben nem indított jelölteket. A megyei közgyűlések a NER-ben lényegében a Fidesz kampányszervezeteiként és pénzosztó helyeiként működtek, költségvetési forrásból. Ezzel is „kezdeni kell valamit”, ahogy egy tiszás forrásunk fogalmazott.

Egymás közti beszélgetéseken a Tiszában előkerült már az előrehozott önkormányzati választás gondolata is, de se konszenzus, se döntés nincs ez ügyben. Többen beszámoltak arról, hogy például a Tisza Szigetek felől érezhető nyomás ebbe az irányba. Mindeközben megalakult a parlamenti frakció, ezzel megváltozott a párt belső struktúrája, és az egyéni képviselőknek rá kellett jönniük, hogy sok szempontból egészen más feladataik és lehetőségeik lesznek, mint listás frakciótársaiknak.

Forrásaink név nélkül nyilatkoztak, hogy szabadon beszélhessenek belső folyamatokról.

Necces önkormányzatok