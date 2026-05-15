Átkeresztelné önmagát a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Waberer's

A volt kormányfő vejének többségi tulajdonában lévő holdingvállalat, a Waberer's Group több évtized után megválik az alapító milliárdos, Wáberer György nevétől – írta meg a HVG. A lap szerint a cég első negyedéves sikerei ettől függetlenül részben olyan döntéseknek és olyan fejlesztéspolitikának az eredményei, amelyek az Orbán-kormányhoz kötődtek, így most bizonytalanság érződik a cég jövőjével kapcsolatban.

A Waberer's csütörtökön tette közzé első negyedéves gyorsjelentését, amelyet a menedzsment értékelt, számolt be róla maximális részletességgel a Portfolio. Az üzleti lap szerint a vállalat vezetői részletesen beszéltek az idei tervszámokról, a futó projektekről, a tervekről és a cég rebrandingjéről. Külön említették a magyarországi politikai helyzet változását, illetve ennek a vállalatra gyakorolt hatásait.

A Waberer’s Csoport az elmúlt években látványosan átalakult, a korábbi, döntően közúti fuvarozásra épülő működés helyett ma már egy egyre diverzifikáltabb logisztikai, biztosítási és ingatlanfejlesztési portfólió rajzolódik ki. A társaság befektetői napi prezentációja alapján a menedzsment továbbra is abban gondolkodik, hogy a Waberer’s középtávon a közép- és kelet-európai régió meghatározó komplex logisztikai szolgáltatója legyen, miközben a biztosítási üzletágban is piacvezető magyar tulajdonú szereplővé válna.

A politikai környezet változásával kapcsolatban a menedzsment elmondta, hogy a partnerekkel való tárgyalásokban már érzékelhető ennek hatása, beszámolójuk szerint javul a bizalom a magyar vállalatokkal szemben. Hozzátették azt is, hogy az állami megrendelések aránya nagyjából 1 százalékát adja a forgalomnak, 99 százalékban multinacionális vagy regionális cégektől kapnak megrendeléseket.

Erdélyi Barna, a Waberer's igazgatósági tagja elmondta, az elmúlt évtizedekben több tulajdonosi struktúra mellett dolgoztak, de a mendzsment dolga, hogy a legjobb tudása szerint vezesse a céget. Tiborcz István jelenleg hozzávetőlegesen 55 százalékos tulajdonrészt birtokol a cégben különböző érdekeltségein keresztül. Aki azt mondja, hogy a mostani választások nem befolyásolják a jövőt, az nem mond igazat. Látnunk kell a gazdasági programot, az intézkedéseket, és a mögöttük lévő részleteket, hogy reagálni tudjunk – magyarázta Erdélyi.

A Portfolio cikke szerint a rebranding 2026 második felében jöhet, a cél úgymond az, hogy a cég neve jobban kifejezze a diverzifikált tevékenységi portfóliót, miközben a szolgáltatási márkák nem változnának.

A beszámolók szerint az értékelésekben és a rebrandinggel kapcsolatban nem merült fel, hogy az egykori tulajdonos, Wáberer György az elmúlt hónapokban a választásokat később megnyerő Tisza Párt lelkes híve és támogatója lett.

A Waberer's árfolyama idén 11 százalékos mínuszban van, jegyezte meg a Portfolio.