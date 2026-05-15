Az állami N7 Holding tovább titkolná az állami hadiipari cégek kiszervezéséről szóló szerződéseket

Az állami tulajdonú hadiipari cégek java részét kiszervező állami vállalat, az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. fellebbezést nyújtott be az első fokú ítélet ellen, így továbbra is megpróbálja elérni, hogy ne kerülhessenek nyilvánosságra a cégeket megszerző 4iG-vel kötött szerződéseinek részletei.

A 24.hu cikke szerint a Transparency International Magyarország perelte be az N7 Holdingot. A Transparency két pert indított, az egyikben a 4iG-vel kötött előzetes megállapodás, a másikban a véglegessé vált adásvételi szerződések kiadását kérték.

Az előzetes megállapodásról szóló pert megnyerte a Transparency, a dokumentum a Kúria ítélete alapján múlt héten lett nyilvános. A megállapodás szerint az állam a helikopter-alkatrészeket gyártó Airbus Helicopters Hungary Kft.-t is el akarta adni a csomaggal együtt, de a 24.hu információi szerint az Airbus francia anyavállalata megakadályozta a tranzakciót.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Transparency a végleges adásvételi szerződésekről szóló pert is megnyerte, de az N7 Holding, valamint a már a 4iG által tulajdonolt N7 Defence és az állami VAB Kft. fellebbezést nyújtott be. Mivel az N7 Holding és a VAB Kft. állami tulajdonban van, a Transparency megkeresi a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztériumot, és azt kéri majd, hogy vonják vissza a fellebbezést, és a Fővárosi Törvényszék ítélete szerint adják ki a szerződéseket.

Az Orbán-kormány 2025-ben 72 milliárd forintért adta el a Jászai Gellért által vezetett 4iG-nek az állami tulajdonú hadiipari cégek többségét, de az üzlet részleteit titokban tartották. Az adásvételről ebben a cikkben írtunk bővebben.