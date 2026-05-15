Bocsánatot kért a tiszás képviselő, mert az asztalon ülve, lábát a szék karfájára téve beszélgetett a Parlamentben

Ruzsa Diána, pécsi képviselőről a Pesti Srácok készített egy fotót a Parlamentben, hogy Ruzsa az asztalra ülve, lábát a szék karfájára téve beszélgetett képviselőtársaival. Az eset miatt a tiszás képviselő a Facebook-oldalán kért bocsánatot.

„Egyetlen rossz pillanat is elég ahhoz, hogy az ember olyat tegyen vagy mutasson, ami méltatlan egy közösséghez, egy feladathoz vagy a bizalomhoz, amit másoktól kapott. Megtanultam ebből” – írta a történtekkel kapcsolatban Ruzsa. „Nem kifogásokat keresek, hanem vállalom a felelősséget azért, ami történt. Értem a kritikát, és azt is, miért okozott csalódást sokaknak” – tette hozzá.

Egyúttal megígérte, hogy a jövőben jobban fog figyelni arra, hogy a viselkedése jobban tükrözze azt a tiszteletet és komolyságot, amit az új szerepe megkövetel.