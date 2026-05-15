Egymás után másodszor maradna elitligás a magyar jégkorong-válogatott, ezzel történelmet írna megint

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Amit elterveztünk, azt el tudtuk végezni, és legalább olyan tempóban haladtunk a megbeszélendő témákban és a csapat egységesítésében, amilyenben szerettünk volna” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Majoross Gergely. A magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya szerint senki hozzáállására nem lehetett panasz a világbajnoki felkészülési időszakban. „Alapértékként határoztuk meg, hogy az odaadással és a munkamorállal kapcsolatos elvárásaink kimagaslóan nagyok lesznek, de a stáb és a játékoskeret is megfelelt ezeknek a követelményeknek” – magyarázta.

Az A csoportos jégkorong-világbajnokság május 15-én, pénteken kezdődött Svájcban, a magyarok szombat délután játszanak először. A 16 csapat szokás szerint két 8-as csoportban tudja le az alapszakaszt, ezeken belül mindenki meccsel mindenkivel, az első négy megy tovább, az utolsó kiesik, az 5–7. helyezettek is hazautaznak. Realisták lévén minket a tabella vége érdekel, minthogy a zürichi csoportban érdekelt magyar együttes feladata nem a végső diadal, hanem – akárcsak 2025-ben a dániai Herningben – a bent maradás.