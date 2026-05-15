Életben maradhatnak a kis benzinkutak a felszabadított üzemanyagnak köszönhetően a Független Benzinkutak Szövetsége szerint

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék-készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak.

Ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség ugyanis egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük, ami „nyilvánvalóan lehetetlen”.

Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszert találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. (MTI)

A 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat adó nélkül 286, illetve 315 forintos literenkénti áron kaphatják a kutak. Védett áron kell értékesíteniük.

