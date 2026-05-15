Felvették a terroristák listájára a Pussy Riot csoportot az orosz hatóságok

külföld

A Pussy Riot felkerült a terroristák és szélsőségesek Roszfinmonitoring által vezetett listájára, írja a Meduza. A lap emlékeztet, 2025 decemberében egy moszkvai bíróság az oroszországi főügyészség indítványa alapján szélsőséges szervezetnek minősítette a csoportot. Akkor zárt ajtók mögött tárgyalták az ügyet, melynek során az állami RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ügyész azt mondta, az eljárást az „állambiztonságot fenyegető cselekedetek” miatt indították.

A sokszor punkzenekarként említett csoport elsősorban nem zenéjéről, hanem politikai akcióiról ismert, amelyek az utóbbi években az orosz kormány tevékenysége és az Ukrajna elleni agresszió radikális elítélésére irányulnak. A Pussy Riot egyik legutóbbi akciójára május elején, a Velencei Biennálé orosz pavilonjának megnyitása előtt került sor. A csoport a hasonló karakterű és filozófiájú ukrán Femen csoporttal közösen tiltakozott az oroszok jelenléte ellen.

Legismertebb tagjaik, Marija Aljohina és Nagyezsda Tolokonnyikova korábban éveket töltöttek orosz börtönökben.

Nagyezsda Tolokonnyikova és Marija Aljohina egy németországi konferencián (TOBIAS HASE / DPA / AFP)
