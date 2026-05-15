Havasi Bertalannak most már Magyar Péter a főnöke, ezért állást keres

Havasi Bertalant, Orbán Viktor egykori sajtófőnökét péntek reggel kapta el a hvg.hu a Miniszterelnöki Kabinetiroda előtt, nem sokkal Magyar Péter Karmelita elé meghirdetett sajtótájékoztatója előtt.

„Most bejárok ide dolgozni, tudja, ez a munkahelyem, a luxusminisztérium. És nekem most Magyar Péter a főnököm” — mondta Havasi, akinek munkaviszonya hivatalosan még nem szűnt meg. A lap szerint Havasi ehhez hozzátette: „Szivarozgatok reggeltől estig.”

Szerinte a Rogán-féle luxusminisztériumban egyáltalán nincsenek luxuskörülmények, ő sok helyen járt már a világban, a minisztériumok szerinte általában így néznek ki.

Elmondta azt is, hogy épp állást keres, nem szeretne Magyar Péter alatt dolgozni, de egyelőre nem tervez felmondani, mert nincs más állásajánlata, úgy van vele, ha ki akarják rúgni, akkor fizessék ki a lelépési díjat.

Sőt, azt is elmondta, nem ért egyet azzal, hogy a leköszönő miniszterek lemondanak a végkielégítésükről, szerinte a Fidesznek most harcolnia kéne ahelyett, hogy „hagyják, hogy napi ötször felmossák velük a padlót”.