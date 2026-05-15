Jelentős károkat okozott a Gyománál kisiklott vonat a MÁV-vezér szerint

Az éjszaka során visszaemelték a kisiklott vasúti kocsikat, és a sérült járműveket már sikerült elvontatni a helyszínről, erről számolt be Facebook-oldalán a MÁV-vezér, Hegyi Zsolt. Mint arról mi is beszámoltunk, csütörtökön a Keletiből 12:10-kor indult Békés IC a Békés megyei Gyoma mellett siklott ki.

„Sajnos sérültünk is van: az elsődleges információk szerint a két érintett utas egyike könnyebben, a másik súlyosabban sérült. A szerelvény négy kocsija hagyta el a síneket, mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát”

– írta az esetről szóló Facebook-posztjában a MÁV vezérigazgatója.

Ma viszont már a helyszíni szemlék zajlanak Hegyi friss tájékoztatása szerint, ennek során azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a forgalomnak a pályát és mennyi idő kell a teljes helyreállításhoz.