Kapitány István szerint akár 2026 második felében is érvényben maradhat a benzinárstop

Akár 2026 második felében is érvényben maradhat a benzinárstop, mondta az RTL híradójának Kapitány István gazdasági miniszter. Tekintélyes közgazdászok áruhiánytól tartva az ársapka megszüntetését kérték a kormánytól, de Kapitány szerint a stopot a lakosság védelme érdekében fent kell tartani.

Az 595 forintos benzin jelenleg átlagosan 89, a 615 forintos gázolaj pedig 79 forinttal olcsóbb, mint a piaci árak.

Kapitány István 575 millió liter üzemanyag felszabadítását rendelte el csütörtökön a stratégiai tartalékból, amire azért volt szükség, mert a kisebb kutak nem tudták ellátni a fogyasztókat.

A kőolajárak olyan magasak jelen pillanatban a kialakult helyzet miatt – mondta Kapitány az RTL-nek –, hogy a lakosság érdekeit kell elsősorban figyelembe venni. Ezért hozta a kormány azt a döntést, hogy a készleteket felszabadítják. Hogy mi fog történni június 30. után, azt a világpiaci árak alakulásának függvényében döntik el.