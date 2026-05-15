Kezd fogyni Trump türelme Iránnal szemben

Az amerikai elnök, Donald Trump saját bevallása szerint kezd fogyni a türelme Iránnal szemben. Ezt azután jelentette ki, hogy a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel tárgyalt Kínában, amely során megállapodtak abban, hogy nyitva kell tartani a Hormuzi-szorost. Hszi egyértelművé tette Kína azon álláspontját is, hogy ellenzi a szoros militarizálását és a használatáért fizetendő díj beszedését. Trump állítása szerint a kínai elnök azt is megígérte, hogy nem küld Iránnak katonai felszerelést.

Hszi a Fehér Ház közleménye szerint érdeklődését fejezte ki több amerikai olaj vásárlása iránt, hogy csökkentse Kína jövőbeni függőségét a szorostól, és a vezetők egyetértettek abban, hogy Iránnak soha nem szabad atomfegyverekhez jutnia. Teherán tagadta, hogy ilyen fegyverekre törekedne.

Az Egyesült Államok múlt hónapban függesztette fel támadásait Irán ellen, viszont a konfliktus lezárását célzó tárgyalások elakadtak, mivel Irán pedig nem hajlandó beszüntetni a nukleáris programját és lemondani a dúsított uránkészletéről. (Reuters)