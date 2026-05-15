Kubába utazott a CIA igazgatója, hogy „alapvető változásokat” követeljen

John Ratcliffe, a CIA igazgatója Havannába repült, hogy ott „alapvető változásokat” követeljen a kubai rezsimtől – írja a Financial Times. Találkozott Raúl Rodríguez Castróval, aki Havanna képviselője volt a közelmúltbeli tárgyalásokon az Egyesült Államokkal, valamint Lázaro Álvarez Casas belügyminiszterrel és az ország hírszerzési vezetőjével.

Mindez azután történt, hogy Kuba bejelentette: elfogyott az ország villamosenergia-termeléshez elengedhetetlen dízel- és fűtőolaj-készlete, miután az Egyesült Államok az elmúlt négy hónapban szinte az összes olajszállítást blokkolta.

A CIA egyik tisztviselője szerint Ratcliffe azért találkozott a kubai vezetőkkel, „hogy személyesen átadja Donald Trump amerikai elnök üzenetét, miszerint az Egyesült Államok készen áll a gazdasági és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos komoly tárgyalásokra, de csak akkor, ha Kuba alapvető változásokat hajt végre”. A lap azt írja, az amerikai tisztviselők hangsúlyozták, hogy bár készek a tárgyalásra, nem zárják ki a katonai erő alkalmazását sem.



A múlt héten az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) ellen, ami a Kubai Forradalmi Fegyveres Erők által működtetett üzleti holding. Trump egy végrehajtási rendeletet is hozott, hogy szankciókat lehessen alkalmazni azokn külföldi vállalatokkal szemben, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Kubával.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden úgy fogalmazott, hogy Kuba „gazdasága tönkrement, nem működik, és lehetetlen megváltoztatni”. Kuba kijelentette, hogy nyitott a demokráciáról, az emberi jogokról, üzletről, bevándorlásról és a drogkereskedelemről tárgyalni és ezekkel kapcsolatban együttműködni az Egyesült Államokkal, de ragaszkodik ahhoz, hogy az ország politikai, jogi, társadalmi és gazdasági rendszere ne legyen téma.