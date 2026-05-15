Meghalt Sörös Sándor

Május 15-én hosszan tartó betegség után, 74 évesen meghalt elhunyt Sörös Sándor – olvasható a Vígszínház közösségi oldalán. Az Őze Lajos-díjas és Fényhang-életműdíjas színész 1974 és 1990 között 16 éven át volt a Vígszínház tagja. Ez idő alatt közel 40 szerepben lépett színpadra, köztük olyan előadásokban, mint a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Kőműves Kelemen, a 30 éves vagyok, a 22-es csapdája, az Álomkommandó vagy az Ahogy tesszük.

1974-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Várkonyi Zoltán osztályában. „A Vígszínház színpadán szuggesztív jelenlétével, kiváló énekhangjával és zenei érzékenységével vált emlékezetessé. A társulat egyik legtöbbet játszó színésze volt: több mint egy évtizedig havonta harmincszor lépett színpadra” – áll a bejegyzésben. Sörös Sándort sokat foglalkoztatta a televízió, játszott számtalan sorozatban és filmben a Fekete gyémántoktól a 80 huszáron át az István, a királyig, emellett szinkronszínészként is ismert volt.

A Vígszínház elhagyása után előbb a Nemzeti Színház társulatának volt a tagja, majd szabadúszó lett. Játszott többek között Budaörsön és a Karinthy Színházban is.