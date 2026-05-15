Merz kancellár már nem tudná azt tanácsolni a német fiataloknak, hogy menjenek tanulni vagy dolgozni az Egyesült Államokba

Már nem tudná azt tanácsolni a német fiataloknak, hogy tanulás vagy munka céljából költözzenek az Egyesült Államokba, jelentette ki Friedrich Merz. A német kancellár szerint ugyanis egyre romlik odaát a társadalmi légkör. Merz a német katolikusok würzburgi találkozóján beszélt erről, konkrétan a saját gyerekeit is említve, a kijelentést tapsvihar fogadta.

A kencellár szerint a szóban forgó társadalmi légkör aggasztóvá vált, melynek következtében a legképzettebbeknek is gondjaik vannak odaát az álláskereséssel. Az egyébként katolikus Merznek három gyermeke és hét unokája van.

A maga részéről nagy csodálója Amerikának, mondta a tanácskozáson – a közönség erre nevetett –, de ez a csodálat mostanában egyáltalán nem növekszik.

Friedrick Merz és Donald Trump a Fehér Házban,. 2026. március 3-án Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A Politico cikke szerint a kancellári kijelentések szemléletes szimptómái a Berlin és Washington között kialakult konfliktusnak. Közvetlen előzményüket jelentik a verbális üzenetváltások, amelyek Merz és Donald Trump amerikai elnök között zajlottak. A német kancellár április 28-án arról beszélt, hogy Irán megalázta az amerikai elnököt, akinek nincs koherens háborús stratégiája. Néhány nappal később a Pentagon bejelentette, ötezer amerikai katonát vonnak ki Németországból.

Ezzel együtt a német kancellár pénteken telefonon beszélt az amerikai elnökkel, először azóta, hogy Irán-ügyben vitákba bonyolódtak. Utána közölte, az Egyesült Államok és Németország erős partnerek egy erős NATO-ban. (via Politico)