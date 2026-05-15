Óriásira nőtt a szakadék a Tisza és a Fidesz között a 21 Kutatóközpont szerint

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Pártra 69, a Fideszre 23 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között. A sose látott különbség jócskán túlmutat a választás után megszokott győzteshez húzás jelenségén.

Az azóta eltelt egy hónap alatt a Tisza tovább tudott erősödni, így a korábbi 56 százalék helyett már 69 voksolna rá azok közül, akik tudtak pártot választani. A Fidesz pont annyival gyengült, mint amennyivel a Tisza gyarapodott: 13 százalékponttal, 36 helyett így 23 százalékon áll.

A biztos szavazók körében még nagyobb a különbség, körükben 71-21 arányban vezet a Tisza, a teljes népességen belül pedig 60-20 százalék az arány.

Választások után nem ritka az, hogy a vesztes népszerűsége tovább csökken, de ennek a mértéke most jóval nagyobb, mint amit korábban lehetett tapasztalni. Az is érdekes, hogy a Fidesz zsugorodásából például a Mi Hazánk nem tud profitálni, de a DK és a Kutyapárt népszerűségében sem történt változás a választás napjához képest. (24.hu)

A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség, a pártot választók és a pártválasztó biztos szavazók között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig.