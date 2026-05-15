Oroszország 2029-ben támadhatja meg a NATO-t a német főparancsnok szerint

Oroszország hamarosan kihívást jelenthet a NATO számára Carsten Breuer, német főparancsnok szerint, aki a Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozva azt mondta, Moszkva legkésőbb 2029-re készen állhat a NATO katonai tesztelésére. Szerinte a különböző információk, mint az újrafegyverkezés, a személyi állomány felépítése, a gazdasági és politikai fejlemények mind egy pontra mutatnak: 2029-re. Breuer világossá teszi: „A problémánk Moszkvában van, és nem máshol.” Ezért Németországnak szüksége van egy olyan fegyveres erőkre, amelyek azonnal bevethetők.

A főparancsnok mellett mások is növekvő orosz fenyegetésre figyelmeztetnek, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár, de a legmesszebbre Erkki Koort, észt biztonsági szakértő megy a véleményével. Ő Németországot is lehetséges első célpontnak tartja. Véleménye szerint egy német terület elleni csapás nagyobb politikai és katonai hatással lenne, mint egy balti államok elleni támadás. Sok más szakértő azonban arra számít, hogy az első eszkaláció a balti államokban fog bekövetkezni.

Breuer az interjújában azt is elmondta, hogy Németország saját rendszerek vásárlását vizsgálja. Erről múlt héten tárgyalt Washingtonban a főparancsnok, a hónap végén pedig Boris Pistorius, védelmi miniszter utazik Washingtonba, hogy tovább szorgalmazza a Tomahawk cirkálórakéták vásárlását. (Bild)