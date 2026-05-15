Pár hete még élet-halál urai voltak, most meg pont úgy néznek, mint a tacskóim, amikor hazaérek nagy kulcscsörgéssel, de senki se szalad elém és vágni lehetne a csöndet, ezért eleve a „már megint mit csináltatok?” kérdéssel lépek a kanapéhoz, ahol két lesunyt csőfej és négy, a rettegéstől a szokásosnál is jobban kidülledő szem fogad, aztán mindkét kleptomániás bűnöző a hátára hengeredik és a tyúkmellét meresztgetve próbál kegyelemért esedezni, hogy balra nézve megtekinthessem a szemetes több négyzetméteren szétszórt és gondosan egy négyzetcentiméteres darabkákra rágott tartalmát.
A rettegéstől dülledt szemű, sunyi, tolvaj tacskó aranyos.
A rettegéstől dülledt szemű, sunyi fideszes miniszter még a tacskónál is csodásabb látvány. Magyarék videója meg egyszerűen elképesztő. Főleg az eleje. Az in medias res indítás, ahogy a szégyenkezve rettegő nebulók Magyar osztályfőnök letolását hallgatják halálos kussban.
