Pintér Sándor Magyar Péternek: Kérnék egy vizsgálatot magam ellen, úgy érzem, nekem semmiért nincs szégyenkeznem

Magyar Péter péntek reggel közzétett egy hosszabb videót a csütörtöki kormányzati átadás-átvételről, ahol a felvétel szerint azzal indított, hogy leteremtette az Orbán-kormány minisztereit, akiknek azt mondta:

„Szégyelljék magukat! Szégyelljék magukat, amilyen helyzetbe hozták az országot, amilyen állapotban adják át az országot, és amiért meg főleg, hogy az utolsó hetekben, hónapokban, amikor már pontosan tudták, hogy elveszítik a választást, és hogy nem kapnak felhatalmazást, az volt a legfontosabb, hogy még száz- és ezermilliárdos szerződéseket kössenek. (...) Az a legkisebb, hogy az építési és közlekedési minisztériumban még a porcelánok is eltűntek, már csak a lista van ott.”

Beszélt arról is, hogy miután jelezte, nem szeretnék és nem is fogják kifizetni a minisztereket, „észlelték és hallották” a felajánlást, hogy a távozó miniszterek egységesen felajánlják a pénzt egy kárpátaljai gyermekekkel foglalkozó alapítványnak. „A magam részéről nem szeretném aláírni, hogy Rogán Antalhoz vagy éppen Lázár Jánoshoz egy forint is odakerüljön, mert nem vagyok benne biztos, hogy utána valóban a kárpátaljai gyerekekhez kerül” – mondta erre Magyar Péter.

Egy ponton odaszólt Rogán Antalnak, hogy „utólag is” gratulál „a szivarszobához és a többihez”, mire Rogán annyit reagált: „Lenne megjegyzésem, de hagyjuk.” De ezzel nem ért véget közöttük a furcsa hangulatú beszólogatás, mert egy ponton a jegyzőkönyvek felett ácsorgó Rogánnak ismét odaszólt Magyar, és az alábbi párbeszédet folytatták le:

Magyar: Valami baj van?

Rogán: Csak jegyzőkönyv készül.

Magyar: Fog az még máskor is.

Rogán: Tessék?

Magyar: Fog az még máshol is.

Aztán Hankó Balázsnak is beolvasott, és azzal szembesítette, hogy Ópusztaszeren a parkban két éve kiszáradt a tó, ami egyben tűzivíztározó is, és a helyi gazdák szokták feltölteni a saját gépeikkel a tavat, és „két éve kérnek 120 millió forintot öntől, aki Fásy Zsülikének adott körülbelül ennyi pénzt, de a magyar nemzet egyik emlékhelyére, a magyarok bejövetelét bemutató parkra nem sikerült adni ennyi közpénzt”.

Ezen a ponton kért aztán sort a leköszönő belügyminiszter, Pintér Sándor:

„Kérnék egy vizsgálatot magam ellen és a belügyminisztérium ellen, mert úgy érzem, hogy nekem semmiért nincs szégyenkeznem. Én 16 éve vagyok belügyminiszter, úgy gondolom, hogy egyetlen egy olyan ügy sincs, ami miatt nekem vagy az általam irányított kollégáknak bármiért szégyenkezni kéne. Kérem, a vizsgálatot soron kívül indítsák el! Köszönöm szépen miniszterelnök úr.”

„Teljesíteni fogjuk a kérését, a többiek pedig kérés nélkül ugyanebben fognak részesülni” – reagált Magyar Péter miniszterelnök.

„Fogadja el, elnök úr, hogy sátorba se költözhettem akkor, amikor eladták az épületet vagy előtte, hanem ennek megfelelően úgy gondolom, hogy el kellett fogadnom egy épületet is” – ezt Pintér Sándor már azután mondta, hogy Magyar megkérdezte, mégis miért költözött be egy luxusminisztériumba, miközben iszonyú állapotok uralkodtak az egészségügyben, ami szintén Pintér alá tartozott.