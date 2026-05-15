Robert Fico fekvőtámaszozással emlékezett az ellene elkövetett merénylet második évfordulójára

Fekvőtámaszozó videóval jelentkezett Robert Fico az ellene elkövetett merénylet második évfordulóján. A szlovák miniszterelnök az X-re töltötte fel a felvételt, amin testrefeszülő aláöltözetben sétál egy autóúton.

Today I’m celebrating my second birthday 🍀 Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 15, 2026

A séta után először keresztbe tett lábakkal 6 fekvőtámaszt csinál, majd a kutyájával úszni megy a közeli tóba. Miután kijön a vízből, a következőt mondja:

„Emlékezzenek: ami nem öl meg, az megerősít. Legyen szép napjuk.”

Ficót 2024. május 15-én lőtték meg a handlovái kultúrház előtt. A politikust három golyó találta el: egy a mellkasán, egy a kezén, egy pedig a hasán. A merénylő a 71 éves lévai amatőr író, Juraj Cintula volt, akit később 21 év börtönbüntetésre ítéltek. Fico nyilvánosan megbocsátott Cintulának, és a szlovák ellenzéket hibáztatta a merénylethez vezető politikai közhangulat szításáért.