Semjén Zsolt lemondott az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki pozíciójáról

– ezt a szervezet közölte a honlapján, ahol úgy fogalmaztak, a vadásztársadalom a napokban már értesült minderről a Nimród Vadászújságból.

Azt írták, hogy Semjén a Választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy „a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette”. Az új elnök megválasztására a Védegylet 2026. május 20-án esedékes, éves választmányi ülésén kerül sor.

Semjén Zsolt idén egyszer már benyújtott egy lemondást, de azt nem fogadták el: a választási vereség után a KDNP Országos Elnöksége elutasította, hogy távozzon a a párt elnöki tisztségéről.