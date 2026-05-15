Tóth Péter kinevezésével érzékeny információkhoz férhet a Tiszát győzelemre vezető kampányfőnök

„- Tudja azt garantálni, hogy egy jövőbeli kampányban, amikor önnek ismét kampányfeladatai lesznek, nem fognak használni a titkosszolgálatok által megszerzett információkat?
- A szolgálatoknál joguralom érvényesül, és természetesen én ezt a joguralmat maximálisan tiszteletben fogom tartani. Olyan pedig, ne haragudjon, hogy egy politikusnak nincsenek kampánnyal összefüggő feladatai, olyan nincsen. Ahogy Ronald Reagan elnök mondta, egy választási kampány a választás napján véget ér, és a másik nappal folytatódik.”
Ez a beszélgetés a 444 riportere és Rogán Antal között zajlott le 2022 májusában, amikor Rogán Antal, a a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, a miniszterelnök kabinetfőnöke megkapta a polgári titkosszolgálatok ellenőrzését is. A leginkább propagandaminiszterként ismert Rogán egyik legfontosabb feladata a Fidesz kampányainak segítése, médiabirodalmának kézivezérlése volt 2022 előtt és után is. Hogy ehhez mennyire használt fel a titkosszolgálatok által megszerzett információkat, mennyire tartotta tiszteletben a joguralmat, remélhetőleg a 2026-os rendszerváltás után gyorsan kiderül. Mindenesetre Magyar Péternek lehetett igazsága abban, amit szintén a 444-nek mondott az idei kampány finisében:
„a pártállam, mint az 50-es években a magyar titkosszolgálatot felhasználva szét akarja verni a legerősebb ellenzéki pártot (...) rádolgozik az ellenzéki pártra, annak vezetőire”.
A rádolgozás ellenére az említett ellenzéki párt, a Tisza hatalmas arányú győzelmet aratott a 2026-os választáson. A lehengerlő eredményhez szükséges kampányt az a Tóth Péter irányította, aki korábban édesapja, az MSZP XIII. kerületi országgyűlési képviselője, Tóth József kampányait vezette. Az ifjabbik Tóth a világra szóló győzelem után a Partizánnak mesélt kifejezetten érdekes dolgokat a kampányról és úgy általában a politikáról. Valamint arról is beszélt, hogy nem vállal feladatot a kormányzati munkában, mert
„én egy feladatra szerződtem”.
Ezek után kifejezetten meglepetés volt, hogy Magyar Péter május 13-án bejelentette, Tóth Péter mégis fontos szerepet kap a kormányzati munkában, nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz. A 14-én megjelent Magyar Közlöny szerint Tóth a miniszterelnök nemzetbiztonsági, honvédelmi, valamint rendvédelmi tevékenységének koordinálásáért, döntéshozatalért, továbbá miniszterelnöki háttéranyagokért, elemzésekért felel majd, és az ő feladata lesz a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának koordinálása is.
Ahogy sok minden a rendszerváltás hevében, úgy az sem világos, hogy ez pontosan mit jelent, és a helyzetet tovább bonyolítja, hogy nem tudjuk, Tóth feladatkörét milyen törvények szabályozzák majd. Jelenleg van egy nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény, de hogy ezen terveznek-e változtatni és hogy, arról végképp semmit nem tud a nyilvánosság.
