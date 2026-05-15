Tűz ütött ki egy orosz olajfinomítóban egy ukrán dróntámadás után

Orosz Telegram-csatornák beszámolója szerint az ukrán hadsereg május 15-én éjjel nagyszabású dróntámadást indított: Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát.

A Kyiv Independent azt írja, a közösségi oldalakra feltöltött felvételek szerint az ukrán dróncsapás után hatalmas tűz keletkezett a rjazanyi olajfinomítónál, reggelig füstfelhők látszódtak a város felett. Rjazany város lakóinak beszámolói szerint drónok repültek el felettük, majd több hangos robbanást hallottak a finomító területén.

A rjazanyi olajfinomító Oroszország egyik legnagyobbja: évente több mint 17,1 millió tonna olajat termel. Mivel fontos szerepe van Oroszország háborús gépezetének ellátásában, rendszeresen támadják.

Pavlo Malkova, Rjazany régió kormányzója szerint az ukrán támadásban három ember meghalt és tizenketten megsérültek.