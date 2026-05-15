Visszaköltözik a Pénzügyminisztérium a József Nádor térre

Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy tárcája visszaköltözik a József Nádor téri épületbe, ami „már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület-mutyinak”. A miniszter szerint a bejelentés a nap egyik legnagyobb híre lett a kollégái között.

Kármán ma személyesen is bemutatkozott a minisztérium munkatársainak. Célja, hogy „egy egymás iránt érdeklődő, párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsünk közösen”.

A József nádor téri épület Fotó: Németh Dániel/444

A Pénzügyminisztérium évtizedekig működött a József Nádor téri épületben. Varga Mihály pénzügyminiszter azonban 2024-ben bejelentette, hogy a tárca kiköltözhet az épületből. Nem sokkal később megszűnt a Pénzügyminisztérium, feladatait a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vette át. A József Nádor téri, 27 ezer m2 alapterületű, az apró tetőszint nélkül 10 szintes épület is az NGM-é lett, az Orbán-kormány azonban el akarta adni, utoljára 33,85 milliárd forintért.

Tavaly év végén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő sorban hirdette meg a kifejezetten értékes állami ingatlanokat, a Belügyminisztérium épülete például több mint 50 milliárdért kelt el.