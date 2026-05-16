A 444 cikke után törölte a gyerekeket felhasználó videóját Bódis Kriszta

„Lecseréltem a videót és azok kedvéért, akik nem értették a helyzetet, bővebben kifejtettem és felhívtam a figyelmet egy nagyon durva jelenségre”

– írta az ominózus bejegyzésénél egy kommentben Bódis Kriszta kormánybiztos.

Fotó: Bódis Kriszta public/Facebook

Mindez azok után történt, hogy a 444 megírta, legújabb videójában a tiszás országgyűlési képviselő, aki kormánybiztosként dolgozik a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásán, pont ott folytatja a gyerekek kampánycélú felhasználását, ahol Pócs János abbahagyta.

Miközben az új kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkára, Gyurkó Szilvia a Hintalovon Alapítvány élén korábban külön kampányt indított azért, hogy a politikusok ne használhassák biodíszletként a gyerekeket a közösségi oldalaikon. A Fidesz politikusai Orbán Viktortól Pócs Jánosig egészen szemérmetlenül kampányoltak gyerekekkel, volt olyan fideszes polgármester, aki a városházi dolgozók gyermekeinek adott Mikulás-csomagra nyomtattatta rá a saját fejét. A Hintalovon többek között az ilyen esetek miatt írta bele az iránymutatásába, hogy „egy gyerek nem díszlet, ami szerethetőbbé tesz egy pártot, nem eszköz, ami érzelmi alapú szavazatokat hoz”.

Ezzel az iránymutatással gyökeresen szembement a most törölt videóban az új kormánybiztos. Az ugyanis arról szólt, hogy Bódis visszament az ózdi Hétes telepre, ahol korábban az alapítványával integrációs programot vezetett. A most letörölt videóban a kameráknak pózolva kiosztott néhány szemeteszsákot és gumikesztyűt a helyi gyerekeknek, majd felszedett velük néhány darab szemetet. Közben azt is hallhattuk, hogy utasításokat adott a telep lakóinak lakókörnyezetük megtisztításához.

Az sajnos többszöri megtekintésre sem derült ki a videóból, hogy a lájkvadászaton és a kormánybiztos személyes brandjének építésén túl milyen szempont indokolta a gyerekek szerepeltetését. Nem adott sokkal több kapaszkodót a videó leírása sem, Bódis mindössze annyit írt hozzá, hogy „ma Ózdon, a Hétes telepen a mindenhonnan kívülről idehordott szemét szedésével telt a nap első fele”.

Bódis végül szombat hajnali 3 óra után lecserélte a videót egy fotóra, nagyjából fél órával később pedig a bejegyzés szövegét is hosszan kiegészítette.

Fotó: Bódis Kriszta/Facebook

„Nem csak itt jellemző, máshol is tapasztaljuk, hogy a szegregátumokat a települések egyéb, jobb módú részein élők illegális szeméttelepnek használják, és teherautó-számra hordják a környékre, sőt egyenesen a telep házai közé is a szemetet. Ezzel nemcsak a környezetet pusztítják, hanem emberek méltóságát is semmibe veszik. Mintha azt üzennék: vannak helyek és vannak emberek, akikhez „odafér” a hulladék, a bűz, a fertőzés és a közöny” – írta.

Szerinte mivel ezekben a közösségekben is élnek gyerekek és családok próbálnak emberhez méltó életet teremteni, „elfogadhatatlan, hogy mások kényelme, felelőtlensége vagy kapzsisága miatt” még ilyen terhet is rájuk raknak. Úgy véli, „az illegális hulladéklerakás nem »rendetlenség«, hanem visszaélés a kiszolgáltatottsággal”.