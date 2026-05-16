„A gatyámnál fogva még kilógathatsz, hogy jobb legyen a látvány” – Karmelita-túrája közben Magyar Péter összefutott Havasi Bertalannal, szürreális beszélgetés lett belőle

– No, még itt van egy… korunk Bibó Istvánja még tartja a frontot – ezekkel a szavakkal nyugtázta Magyar Péter, hogy a korábban a Rogán Antal vezette Miniszterelnök Kabinetirodának otthont adó budavári palota („luxusminisztérium”) tetőteraszán összefutott Havasi Bertalannal, Orbán Viktor egykori sajtófőnökével.

Havasi, aki a pénteki budavári kordonbontás előtt nyilatkozott a HVG-nek röviden arról, hogy bejár dolgozni, de igazából csak „Szivarozgatok reggeltől estig”, és mivel nem szeretne Magyar Péter alatt dolgozni, állást keres, de egyelőre nem tervez felmondani, mert nincs ajánlata, erre úgy reagált, elindítva egy eléggé szürreális párbeszédet:

– A gatyámnál fogva még kilógathatsz a…

– Nem terveztem…

– Nem szeretnél? Mert akkor nagyobb lenne a látvány…

– Megvan még a kólás doboz, amit őriztél? [Havasi még 2012-ben beszélt arról, hogy „tréfás tárgyi emlékként” őriz egy összegyűrt kólás dobozt, amiből Orbán Viktor ivott a dunaharaszti Coca-Cola-üzem avatásán.]

– Nem fogom átadni. Átadás-átvételnél ez nem lesz meg.

– Nem lesz meg?

– Nem, úgyhogy ezt a fize… végkielégí… nem végkielégítés, bocs, a felmentési pénzemből levonhatod.

– Az nem lesz.

– Nem lesz?

– Nem lesz felmentési pénz…

– De hogyne lenne!

– …nem hallottad?

– Hát akkor majd a bíróságon…

– Találkozunk a bíróságon, így van.

Havasi ezután még annyit mondott a már elforduló Magyar után, hogy „jó ügyvédet hozzá”. A miniszterelnök később a biztonságiak után érdeklődött, mondván, szerinte Havasi nem lehetne ebben az épületben, mert az ma már a Szociális és Gyermekügyi Minisztériumé, amihez Havasinak nincs köze, „jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen.”

Hogy mit keresett az épületben, arról az RTL tudósítójának azt mondta: „én itt dolgozom”, és arról is beszélt, hozzászokott, hogy hétvégén is bejár dolgozni, azt pedig nem tudta, hogy éppen „most van ez a bejárás”. Már ekkor emlegette egyébként a gatyájánál fogva kilógatást is, mintha erre valamiért nagyon vágyna. A néhány szavas interjú után volt a szóváltása Magyarral.

És végül fiatal olvasóink kedvéért, illetve hogy ne ilyen feszült hangulatban búcsúzzunk: íme egy fotó a kólás dobozról, még összegyűrés előtt, mondhatni, rendeltetésszerű használt közben.



