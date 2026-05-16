Tiltakozások miatt kirúgott tanárok: Lannert Judit bejelentése hatalmas elégtétel számunkra

belföld

„Visszaadjuk a tanárok sztrájkjogát, rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat” – ígérte Lannert Judit oktatási miniszter az oktatási bizottsági meghallgatásán.

„Maga a bejelentés is hatalmas elégtétel számunkra, örülünk és nagyra értékeljük Lannert Judit szavait. Különösen fontos az, hogy programjában további számos olyan célkitűzés szerepel, amiért felemeltük szavunkat, amiért küzdöttünk”

reagálták a polgári elégedetlenség miatt 2022-ben elbocsátott pedagógusok az általuk alapított Tanítanék Mozgalom oldalán.

A Fővárosi Önkormányzat, a Tanítanék Mozgalom és az Egységes Diákfront közös demonstrációja 2023. október 23-án.
Fotó: Németh Dániel/444

Mint írták, „a polgári engedetlenséget elsősorban a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáért, az oktatási rendszerünk súlyos, válságos állapota és a tanítványaink jövőéért érzett aggodalom, valamint az előző döntéshozók megalázó, a pedagógustársadalmat semmibe vevő attitűdje miatt vállaltuk, s most mindezen problémafelvetéseinkre választ kaptunk”.

A mozgalom tagjai által aláírt közleményben azt írják, remélik, hogy a velük szolidaritásból felmondó kollégáik számára is megnyugvást jelent az miniszteri bejelentés. „Azt kívánjuk, hogy szándékaik szerint örömmel és szabadon visszatérhessenek a közoktatásba - amit eddig a rendszer elfogadhatatlansága és a Klebelsberg Központ sem tett lehetővé a számukra -, viszont óriási nyereség lenne az egész rendszer számára.”

Lannert miniszteri meghallgatásán a Klebelsberg Központ átvilágítását, központi irányítói szerepének felülvizsgálatát is megígérte – de beszélt a teljesítményértékelési rendszer átalakításáról, az iskolaigazgatók döntési jogkörének bővítéséről, és az alulfinanszírozott egyetemek pénzügyi helyzetének felülvizsgálatáról is.

belföld tanárok kölcsey ferenc gimnázium oktatási miniszter tankerület tanársztrájk sztrájk oktatási bizottsági meghallgatás teljesítményértékelési rendszer tankerületi központ lannert judit tanítanék mozgalom elbocsátott tanárok klebelsberg központ sztrájkjog polgári engedetlenség
Kapcsolódó cikkek

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölttel folytatódnak a meghallgatások

Futószalagon hallgatják meg a leendő minisztereket.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA